A plazmaadáson kapott összeg nem csak életmentés, hanem kiváló jövedelem kiegészítés is: havonta körülbelül 50-60 ezer forintot is kaphat az a személy, aki hetente részt vesz a plazmaadáson. Egy évben 45 alkalommal lehet plazmát adni, ami nem jelent veszélyt a szervezet számára, hiszen a vérplazma néhány napon belül újratermelődik. Ezért is tudunk akár hetente segítséget nyújtani.