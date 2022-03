Segítő szándékú emberekkel telt meg hétfőn a Viva Plazma színvonalas épülete, ami nem véletlen: sokan szerettek volna a rekordnap részesei lenni, melynek célja, hogy egyetlen nap alatt 250 plazmaadó járuljon hozzá az életmentő gyógyszerek előállításához.

A plazma szintetikus úton nem előállítható, a hemofíliás betegek csak rájuk számíthatnak

- Mivel nemcsak a világon, hanem hazánkban is nagyon sok hemofíliás beteg él, fontos, hogy minél több életmentő plazmát tudjunk a rendelkezésükre bocsátani. Ezen gyógyszerek alapanyagát mesterséges úton nem lehet előállítani, ezért van óriási szükség minél több segítő szándékú emberre, akik közreműködésükkel életeket menthetnek meg. A betegek egy heti gyógyszeradagjának előállításához huszonöt emberre van szükség. Fontos, hogy népszerűsítsük a plazmaadást, hiszen általa sok rászoruló embertársunk életét tudjuk meghosszabbítani – mondta Pál Nikoletta, a Viva Plazma marketing felelőse.

A különleges nap nemcsak a rekordról, hanem a támogatásról is szólt

A Plazma Center munkatársai jól tudják, a legkisebb segítség is milyen nagy jelentőséggel bír. Éppen ezért lehetőségükhöz mérten rendszeresen támogatnak különböző egyesületeket, szervezeteket megyénkben. A jeles nap alkalmából a Zala Különleges Mentők és Önkéntes Tűzoltó Egyesületet százezer forint támogatásban részesítették, akik a délelőtt folyamán egy „fáról mentés” bemutatót tartottak az érdeklődőknek.

A télbúcsúztató rekordnap a plazmaadóknak is többet jelentett

- Volt már egy rekordkísérleti napunk, amikor a tervezett 150 fős létszám 200 fölé emelkedett. Kicsit merész vállalkozásnak bizonyult a mostani terv, de mivel az előző jól sikerült, bevállaltuk. Természetesen a plazmaadóké az érdem, hiszen nélkülük nem sikerülhetett volna, akik a meglévő készpénzes juttatáson kívül most plusz ezer forint díjazásban is részesültek, és minden ötvenedik „vendégnek” ajándékcsomaggal is kedveskedtünk – mondta Nikoletta.

A segítségért cserébe mindig jár anyagi juttatás

Havonta körülbelül 50-60 ezer forintot is kaphat az a személy, aki hetente részt vesz a plazmaadáson. Egy évben 45 alkalommal lehet plazmát adni, aminek semmilyen negatív hatása nincs az egészségre; sőt, folyamatos orvosi kontrollt biztosít a plazmaadónak és esélyt ad egy beteg embertársunk gyógyulására.

Plazmát egyébként bárki adhat, akinek életkora 18 és 60 év, testsúlya pedig 50 és 130 kg között van, valamint megfelel a plazmaadást megelőző alkalmassági vizsgálaton. Amennyiben Ön is szeretne segíteni – egyben jövedelemkiegészítésben részesülni – jelentkezzen plazmaadónak IDE KATTINTVA a Viva Plazma weboldalán.