Hasonlóan látja Iványiné Szalai Judit, a Budapest Bank nagykanizsai fiókjának vezetője is. „A készpénz nélküli fizetés ma már alapszolgáltatás. A vásárlók nagy százaléka azokat az üzleteket részesíti előnyben, ahol a bankkártyás fizetési lehetőség rendelkezésre áll. Ez nem is csoda, hiszen ez biztonságos, kényelmes, gyors, és jelentősen olcsóbb is, mint a készpénzes fizetés. Úgy vélem, hogy POS terminál hiányában kockáztat az eladó, hiszen ha a vevő nem tudja megvásárolni a kiválasztott árut bankkártyával, nagyon kevés eséllyel megy vissza az üzletbe készpénzzel. A Z és Alfa generáció tagjainak körében a digitális csatornák előnyt élveznek, a mobiltelefonjuk vagy okosórájuk mindig kéznél van, míg készpénzt a legritkább esetben tartanak maguknál. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a bankkártyás fizetés akár forgalomnövekedést is eredményezhet a vállalkozók számára: a tapasztalatok szerint a bankkártyával vásárlók szívesebben, és többet is költenek a boltokban”– mondta.