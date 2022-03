Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak és a 146 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a magyarországi lakóhelyük szerinti jegyzőtől kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe március 25-én 16 óráig. A kérelem Ügyfélkapun keresztül is benyújtható. A határidő jogvesztő.



A Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtöki adatai szerint eddig több mint 58 ezren jelezték, hogy külföldön akarnak szavazni. Négy évvel ezelőtt nagyjából ugyanennyien szerepeltek a szavazás napján a külképviseleti névjegyzékben.



A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és a pártlistás vagy - nemzetiségiként regisztrált választópolgár esetében - nemzetiségi listás szavazólapon voksolhat. A népszavazás szavazólapja megegyezik a magyarországi szavazás szavazólapjával.

Akit felvettek a külképviseleti névjegyzékbe, március 30-áig kérheti, hogy vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. Lehetőség van arra is, hogy a külképviseleti névjegyzékbe felvett személy megváltoztassa külföldi szavazásának helyszínét.



Az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelőző napon, szombaton tartják a voksolást. A külképviseleti szavazás idejéről és pontos helyszíneiről a www.valasztas.hu oldalon lehet tájékozódni.



Ugyancsak pénteken 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik településre azok a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik április 3-án Magyarországon, de a lakcímük szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodnak. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia választójoga gyakorlásához. Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választó akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban van vagy fogvatartott.



Az NVI csütörtöki adatai szerint eddig több mint 126 ezren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön akarnak szavazni; négy évvel ezelőtt 200 ezer átjelentkező választópolgár volt.



A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek (Budapesten a kerületnek) a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni akar. Minden településen csak egy szavazókört jelöltek ki az átjelentkezéssel szavazóknak.



A választó április 1-jén 16 óráig elektronikus úton vagy személyesen kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, tehát a "saját" jelöltjeire szavazhat.



Március 25-én 16 óráig átjelentkezés nélkül is kérhet a választópolgár mozgóurnát a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő település vagy szavazókör területére, ebben az esetben a mozgóurna iránti igény egyben átjelentkezési kérelem is.



Ugyancsak péntekig kérhetnek a látássérült választópolgárok Braille-írással ellátott szavazósablont, amelynek alkalmazása lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot.

Az átjelentkezési kérelem, a külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem, valamint a szavazósablon igénylése az országgyűlési képviselő-választásra és az országos népszavazásra is vonatkozik, így nem kell külön-külön kérelmeket benyújtani a népszavazásra és a parlamenti választásra.



A kérelmeket személyesen vagy levélben a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodában vagy a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu honlapon lehet benyújtani.

