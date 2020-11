Vörös fényfestéssel hívják fel a figyelmet az üldözött keresztényekre

Vörös fénnyel festenek meg szerdán, sötétedés után több budapesti épületet, hogy felhívják a figyelmet az üldözött, illetve vértanúságot szenvedett keresztényekre – közölte az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár az MTI-vel.

Azbej Tristan elmondta: a Red Wednesday elnevezésű programot az Aid to the Church in Need nevű nemzetközi katolikus segélyszervezet indította el 2015-ben. Célja, hogy a vértanúságot jelképező vörös színnel felhívják az emberek figyelmét „korunk egyik legjelentősebb emberjogi válságára, a keresztényüldözésre, amely naponta tucatnyi ártatlan ember életét követeli”.

A kezdeményezéshez azóta több, többnyire európai ország csatlakozott. Az egyik leglátványosabb fényfestés a római Colosseumé, amely összeköti az ókori keresztényüldözést a jelenkorival

– tette hozzá.

Ismertette: Magyarország 2019-ben csatlakozott a megemlékezéssorozathoz. Idén az ökumenikus gondolat szellemében négy magyarországi keresztény felekezet budapesti templomát festik meg vörös fénnyel. A vértanúság színére változik a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom, a Szilágyi Dezső téri református templom, a Budavári evangélikus templom és a Petőfi téri ortodox templom.

Hozzátette: terveik szerint vörös színűre festették volna az Erzsébet hidat és a Szent Gellért-szobrot is, de néhány órával a megemlékezés előtt kapta a hírt az államtitkárság, hogy a Fővárosi Önkormányzat ezt „ellehetetleníti”.

Azbej Tristan reményét fejezte ki, hogy a hátralévő egy-két órában sikerül mégis megegyezni az engedélyezésről, és a „Fővárosi Önkormányzatnál is utat enged magának az ártatlanul szenvedő vallási üldözöttek iránt érzett szolidaritás”.

Az államtitkár kitért arra is: a kormány a Hungary Helps Programon keresztül a figyelemfelhíváson kívül humanitárius programmal is támogatja az üldözött keresztényeket, az elmúlt három és fél évben százezer keresztény és más, vallása miatt üldözött ember szülőföldön maradását tették lehetővé.