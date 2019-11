Videón beszél egy arab férfi arról, hogyan veszik át a hatalmat Németországban

Érdekes videóra hívta fel a figyelmet egy Twitter-felhasználó a minap. A felvételen bevándorlók láthatók, egyikük a másikhoz félig németül, félig arabul beszél arról, hogyan is veszik át majd az arabok a hatalmat Németországban szépen lassan – írja a V4NA hírügynökség.

Hatalomátvételük azonban nem fegyverekkel történik majd, hanem gyerekekkel – derül ki a felvételről, ugyanis a feltehetőleg arab férfi elmondja: míg a németek legfeljebb csak két gyereket vállalnak, addig ők hetet vagy nyolcat is – ezt pedig még be kell szorozni néggyel, mivel annyi feleségük lesz, így már kész is szerinte a „hatalomátvétel”.

Craziest new word coined after the 2015 #EuropeanMigrationCrisis?

„#SexualEmergency”

Remember the case from Austria? An Iraqi „refugee” raped a 10 y old boy at pool & said he hadn’t had sex for 4 months = „sexual emergency”?

The guy at the end of this vid = also emergency?🤔🤔 pic.twitter.com/2THYpMHs9E

— BasedPoland (@BasedPoland) 2019. november 18.