Védelmi jellegű lesz a 300 ezer katonát mozgósító orosz hadgyakorlat

Nem más ország ellen irányul a 297 ezer katona részvételével a jövő héten megtartandó Vosztok-2018 hadgyakorlatot – jelentette ki Valerij Geraszimov hadseregtábornok, orosz vezérkari főnök a moszkvai katonai attasék és a nemzetközi sajtó számára csütörtökön megtartott tájékoztatóján.

A szeptember 11. és 15 között megtartandó gyakorlaton a keleti és a központi katonai körzet, az északi és a csendes-óceáni hadiflotta, a légideszantos, valamint a légi- és űrerő egységei vesznek részt. Egy szakaszon csatlakoznak hozzájuk kínai és mongol csapatok is. A manőverekbe több mint ezer repülőgépet és helikoptert, mintegy 36 ezer harckocsit, páncélozott és egyéb harcjárművet és mintegy 80 hajót vonnak be. Az Izvesztyija című napilap Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőre hivatkozva azt közölte, hogy a Vosztok-2018-ra Vlagyimir Putyin elnök is ellátogat.

Geraszimov tájékoztatása szerint a hadgyakorlatot „kétoldalú formátumban” rendezik meg, azon két csoportosulás áll majd szemben mind hadászatilag, mind a parancsnoklás minden szintjén egymással: az egyik oldalon a központi katonai körzet és az Északi Flotta, a másikon pedig a keleti katonai körzet és a Csendes-óceáni Flotta. Mint mondta, a katonák számukra ismeretlen lőtereken gyakorlatoznak majd, amit a szárazföldi erőknél a 7 ezer kilométert, a flottánál pedig 4 ezer mérföldet elérő távolságú csapatátdobás előz meg.

Mint mondta, a Vosztok-2018 mind az átcsoportosítások kiterjedése, mind mélysége szempontjából megelőzik a szovjet fegyveres erők által megrendezett Zapad-81-et, amelyen több mint 100 ezer katona, valamint több mint ezer repülőgép és helikopter vett részt, egy 650-szer 550 kilométer kiterjedésű területen. Geraszimov megnyugtatta a japán sajtót, hogy a manőverek nem érintik a Tokió által vitatott hovatartozású Kuril-szigeteket.

Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője bejelentette, hogy a Vosztok-2018 legfontosabb, a Bajkálontúli körzet Cugol lőterén megrendezendő részét egyenes közvetítésben lehet majd nézni a tárca honlapján és a Zvezda katonai tévécsatornán.