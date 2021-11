Túl sok fehér pedagógus miatt reklamált, de gyorsan belebukott (videó)

A virginiai Manassasban tartott kampányrendezvényén, a demokrata kormányzójelölt, Terry McAuliffe azt nehezményezte, hogy túl sok fehér pedagógus tanít az iskolákban. Ennek megváltoztatása érdekében pedig ígéretet tett arra, hogy ha megválasztják, akkor létrehoz egy színes bőrű tanárok képzését támogató programot – írja a V4NA.

– Színesebbé kell tenni a tanári pályát itt, Virginiában. A virginiai iskolák diákjainak 50 százaléka színes bőrű, azonban a tanárok 80 százaléka fehér. Mindannyian tudjuk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát az iskolákban. Szóval íme, olyat fogok tenni amivel az első állam leszünk az Egyesült Államokban. Ha valaki Virginiában tanít öt évig egy hátrányos helyzetű területen, akármilyen munkát végezzen is a diákokkal, az állam kifizeti az illető teljes tanulmányi költségeit, akármilyen főiskolára vagy egyetemre is megy Virginia államban – ígérte.

McAuliffe, 2014 és 2018 között volt Virginia kormányzója. Egy szeptemberi vita során határozottan kijelentette:

– Nem hiszem, hogy a szülőknek meg kellene mondaniuk az iskoláknak, hogy mit taníthatnak.

– Hogy világossá tegyem. Virginiában nem tanítanak kritikus fajelméletet. Soha nem is tanítottak. Ha őszinte akarok lenni, annyira sértőnek találom, hogy ezzel a rasszista képzettel megpróbálják elérni, hogy megosszák a szülőket, a gyerekeket pedig politikai eszköznek használják – mondta a demokrata kormányzójelölt.

Mindezen kijelentéseit McAuliffe azok után tette, hogy ellenfele,

és kérte, hogy indítsanak állami vizsgálatot a Loudon megyei tankerület ellen, ahol az egyik transzneműnek titulált diák zaklatott egy lányt a női mosdóban.

– A demokraták keményen próbálnak olyan üzeneteket megfogalmazni az oktatással kapcsolatban, amely szerint nem a szülők a rosszak. Ennek érdekében pedig kitalálták, hogy túl sok a fehér tanár, és ez okozza a problémát – mondta Logan Dobson a republikánus párt munkatársa a Twitteren.

Terry McAuliffe társadalommérnökösködő próbálkozása viszont gyorsan beleállt a földbe, mivel a virginiai választók döntöttek és a választáson inkább a republikánus jelöltett tették meg kormányzónak. Ki is tört a botrány a demokratáknál a bukás miatt.

