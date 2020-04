Több tízmilliós ügyvédi megbízást kapott Czeglédy Csaba Niedermüller Pétertől

29 millió forint + ÁFA értékben bízta meg Czeglédy Csaba ügyvédi irodáját április 1-je és december 31-e közötti időszakra Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere – ez derül ki a kerület honlapján közzétett dokumentumokból. A DK-s városvezető rendeleti úton hozta meg döntését: a veszélyhelyzet adta lehetőségével visszaélve, egy személyben, a képviselő-testület megkérdezése nélkül. A Fidesz tiltakozik a lépés ellen.

Újabb megbízás Czeglédynek

„A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott 145/2020. (III.18.) határozatában döntöttem ügyvédi szerződés megkötésére a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával 2020. április 1-től 2020. december 31-ig jogi képviselet ellátása tárgyában mindösszesen nettó 29.000.000.-Ft + Áfa összegben.” – az Origo arról ír, hogy többek közt ezt a döntést hozta meg Niedermüller Péter a veszélyhelyzet kihirdetését követően, március 18-án. A kerület honlapjára feltöltött dokumentum szerint a DK-s városvezető a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében hozta meg a döntést. „Tekintettel arra, hogy nem volt előre tervezhető egyeztető megbeszélés mivel kialakulatlan volt még ennek a menete” – indokolta a polgármester a döntést, hozzátéve, hogy azt „sürgőssége miatt” hozta meg.

Ezzel Czeglédy Csaba újabb, nagy tételű megbízást kapott az erzsébetvárosi városvezetéstől.

Mint ismert, első körben – közvetlenül az önkormányzati választás után – az erzsébetvárosi és újbudai városháza is jogi képviselet ellátására szerződött Czeglédyvel. Miután találgatások kezdődtek arról, mennyi közpénz megy hozzájuk, Niedermüller hozzáférhetővé tette a dokumentumokat a kerület honlapján. Ezekből kiderült, havi 500 ezer forint + áfa átalánydíjat fizetnek a szolgáltatásaiért.

A mostani eset még az előzőnél is extrémebb: a veszélyhelyzet adta lehetőségével visszaélve,

Niedermüller egy személyben, a képviselő-testület megkérdezése nélkül döntött Czeglédy irodájának megtámogatásáról.

Az erzsébetvárosi polgármester döntése nemcsak önkényessége, hanem amiatt is visszás, mert Czeglédy több szálon is köthető pártjához, a Demokratikus Koalícióhoz. Mint ismert, Czeglédy rajta volt a párt európai parlamenti listáján, valamint az elmúlt időszakban többször látható volt Gyurcsány Ferenc pártelnök társaságában. Arról nem is beszélve, hogy Czeglédy a börtönt is megjárta egy korrupciós ügy miatt.

Fidesz: a Momentum hol van ilyenkor?

Elsőként Hollik István reagált a kormánypártok részéről az erzsébetvárosi városvezetés lépésére. „Niedermüller Péter, a VII. kerület DK-s polgármestere, a veszélyhelyzet leple alatt rendeleti úton 29 millió forintos szerződést kötött Gyurcsány Ferenc adócsaló ügyvédjével, Czeglédy Csabával. Az indoklás a legpofátlanabb: „A szerződés meghosszabbítása indokolt volt, tekintettel arra, hogy nem volt előre tervezhető egyeztető megbeszélés mivel kialakulatlan volt még ennek a menete – bármit is jelentsen ez” – írta a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán.

Niedermüller Péter, a VII. kerület DK-s polgármestere, a veszélyhelyzet leple alatt rendeleti úton 29 millió forintos… Közzétette: Hollik István – 2020. április 14., kedd

A Fidesz is kiadott egy közleményt Niedermüller döntésével kapcsolatban, emlékeztetve Czeglédy irodájának korábbi megbízásaira. A nagyobbik kormánypárt kifogásolta, hogy a mostani, nagy összegű szerződés az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetését követően, a polgármester saját döntési jogkörében született meg.

„Felmerül a kérdés, hogy miért élveznek elsőbbséget Czeglédy Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvédjének szerződései más kerületi döntésekkel szemben és van-e összefüggés aközött, hogy a kormány a veszélyhelyzetre való tekintettel a pártok támogatását 50 százalékkal csökkentette? Jut-e Gyurcsány ügyvédjének a pénzéből a Demokratikus Koalíciónak? Nem gondolja-e úgy Nidermüller Péter, hogy a kormányhoz hasonlóan először rendbe kellene tennie a kerület költségvetését annak érdekében, hogy megfeleljen a járvány elleni védekezés kiadásainak és hogy támogatni tudja a nehéz helyzetben lévő kerületi lakosokat, ahelyett, hogy pártemberek és pártmegbízottak részére adnak több tízmilliós megbízásokat” – írták, hozzátéve, hogy nem értik, miért hallgat az ügyben a Momentum, miért vállal közösséget az országot egyszer már tönkretevő Gyurcsány pártjával.

Felszólítjuk a polgármestert, hogy minden forintot az erzsébetvárosi polgárok és a kerületi védekezés céljaira használjon fel, és vonja vissza Gyurcsány ügyvédjének a megbízását!

– zárták közleményüket.

Rendszeresen visszaélnek a helyzettel

Nem ez az első eset, hogy a balliberális polgármesterek kihasználják a veszélyhelyzet adta kiskapukat. László Imre, Újbuda DK-s polgármestere egy parkolási és egy médiacéget hozott létre, Balogh Csaba, Göd momentumos vezetője pedig leváltotta az egyik önkormányzati cég vezetőjét a krízis alatt.

Borítókép: Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti (EP-) képviselőjelöltje érkezik a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ülésére a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Alkotmány utcai székházában 2019. május 7-én. Az NVB nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát.