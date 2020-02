Több száz fős migránscsoport érte el a magyar határt

Több száz illegális bevándorló gyűlt össze és indult el Szerbiából Magyarország irányába. Délután fél 5-kor Tompánál elérték a magyar határt – jelentette az M1 tudósítója élő adásban a helyszínről csütörtökön.

A migránsokat a közösségi médiában zárt csoportokban szervezik hetek óta – mondta Muci Attila tudósító. Hozzátette: humanitárius szervezetek, így például az Orvosok Határok Nélkül takarókat, sátrakat osztogat a migránsoknak a térségben.

Arra a kérdésre, hogy békés-e a többségükben egyedülálló férfiakból álló menet, az M1 munkatársa úgy reagált: „Mindegyik így indul, aztán látjuk, hová fajul.”

Az M1 egy másik, szintén a szerbiai helyszínről, Kelebiából jelentkező tudósítója, Malya Lilla az élő adásban arról beszélt: gyerekek is vannak a migránsok között, „természetesen ők mennek a menet elején”.

A migránsok azt mondják, ez békés demonstráció. A határátkelőnél csendesen összegyűlve szeretnék elérni, hogy eljuthassanak Nyugat-Európába – hangzott el a műsorban.

Az M1 tudósításában a helyszínen az egyik migráns arról beszélt: nem akarnak Magyarországon vagy Romániában maradni, Nyugat-Európába szeretnének eljutni.

A tévéközvetítésben az volt látható, ahogy a migránsok csomagokkal, batyukkal kisebb csoportokban gyalogolnak.

A tudósító kitért arra is: az elmúlt hónapokban megfigyelhető volt, hogy leginkább fiatal férfiak érkeztek a szerbiai határhoz, most viszont gyerekek és nők is csatlakoztak a felvonuláshoz. A tudósító azt mondta: a béke jeleként egy gyermeket mutattak fel.

A határ magyar oldalán felsorakoztak a magyar rendőrök. Egy nő németül próbál tárgyalni a rendőrök képviselőjével – mondta a tudósító.

A menet indulásakor Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Facebook-oldalán arról számolt be, hogy „bevándorlók indultak szervezett csoportban Szerbia felől Magyarország irányába”.

Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke csütörtök reggel az M1 csatornán arról beszélt: ezeket a migránskonvojokat szervezik, ez provokáció, tesztelik a magyar határt, hogy hol lehet áttörni. A magyar határőrök figyelik az eseményeket – tette hozzá. „Nem könnyű a helyzet” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Ideiglenesen lezárták a tompai határátkelőt

A tompai határátkelőhely közelében tartózkodó nagy létszámú migránscsoport miatt nem biztosítható a zavartalan átkelés, ezért csütörtök délután négy óra óta szünetel az átléptetés – közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A rendőrség azt kéri az utazóktól, hogy a hosszabb várakozás elkerülése érdekében válasszanak másik átkelőhelyet.

Borítóképünk illusztráció, rajta migránsok egy csoportja a vajdasági Horgos központjában 2020. január 28-án