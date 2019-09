Több ezer katonát ejthettek foglyul a húszik

A jemeni húszi síita lázadók vasárnap közölték, hogy foglyul ejtettek legalább kétezer katonát egy átfogó hadműveletben a Szaúd-Arábia vezette nemzetközi katonai koalíció ellen.

A foglyok között vannak szaúdi katonák is – mondta a felkelők egyik szóvivője sajtótájékoztatóján, amelyet a húszik ellenőrzése alatt álló al-Maszíra televízió közvetített. Egy felvételt is mellékeltek rabokról, akik feltehetőleg szaúdi katonák. Ezenkívül bemutattak egy felvételt arról is, amelyiken állítólag a szaúdi vezetésű koalíció kötelékeiben harcoló katonák adják meg magukat a síita lázadóknak egy hegyvidéki térségben.

Jahja Szarí húszi katonai szóvivő szerint legalább 500 koalíciós harcos vesztette életét vagy sebesült meg a felkelők műveletében, amelyet az úgynevezett nadzsráni tengely mentén indítottak a jemeni és szaúd-arábiai határ között.

A folyamatban lévő művelet részeként a lázadók több tucat rakéta- és dróntámadást indítottak az ellenséges erők állásai, köztük Szaúd-Arábiában található légi támaszpontok ellen – tette hozzá Szarí, aki nem közölte, hogy a támadást mikor indították.

A húszi katonai szóvivő szerint a művelet jogos válasz a szaúdi vezetésű koalíció jemeni hadműveleteire.

Szaúd-Arábia egyelőre nem reagált a közöltekre.

Jemenben 2014 augusztusa óta dúl polgárháború a húszi felkelők és a rijádi száműzetésben élő Abed Rabbó Manszúr Hádihoz hű erők között, amelyeket 2015 óta támogat a Szaúd-Arábia által vezetett koalíció. Szaúd-Arábia attól tart, hogy regionális riválisa, Irán megvetheti a lábát az Arab-félszigeten a síita felkelők térnyerésének következtében.

Az ENSZ szerint a konfliktus az Arab-félsziget amúgy is legszegényebb országát a világ legsúlyosabb humanitárius válságába taszította.

A világszervezet jemeni jelentései a húszikat, valamint Szaúd-Arábiát és szövetségeseit egyaránt háborús bűnnek minősülő erőszakcselekményekkel vádolják.