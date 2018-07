Több ember megkéselt egy férfi Amerikában

A támadás Idaho fővárosában, Boise-ban történt, helyi idő szerint szombaton este kilenc óra körül. Kilencen sebesültek meg, közülük hatan gyermekek. A késelőt, a 30 éves Timmy Kinnert nem sokkal a történtek után őrizetbe vették.

A rendőrség közlése szerint Kinner Los Angelesben bejelentett lakos, de egy ideje Boise-ban élt, abban a lakótömbben, ahol tettét elkövette. Pénteken felszólították őt, hogy hagyja el a bérelt lakást, mert a házba átmeneti időre menekülteket költöztetnek be.

Dave Bieter polgármester vasárnap Twitter-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy „a szörnyűséges támadás nem Boise közösségét jellemzi”.

Last night’s horrific attack does not represent Boise. Please join me in praying for the injured and their families. We must come together to condemn this vile act.

