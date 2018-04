Távozik az Emmi éléről Balog Zoltán

Az Emberi Erőforrások minisztériumát az új kormányban már nem Balog fogja vezetni.

A miniszter az Origónak adott interjújában jelentette be, hogy a következő kormányzati ciklust már nem vállalja az Emmi élén. A hétfő este megjelent interjúban a távozás okairól azt mondta: a jövőt illetően két hosszabb beszélgetése is volt Orbán Viktorral a választások után. Azt mondta, az Emmi ebben a struktúrában és összeállításban marad, Balognak azonban voltak változtatásai javaslatai, amiket azonban a miniszterelnök nem fogadott el.

„Felajánlotta, hogy válasszak. Vagy ebben a formában folytathatom a munkát, vagy van számomra más ajánlata is. Én az elmúlt hat évben beletettem a minisztériumi munkába, amit tudok, így ezt nem akarom folytatni.”

– fogalmazott Balog.

Majd hozzátette: „Az egyik szemem sír, a másik nevet – örülök annak, hogy a tárca egyben marad, mégis úgy érzem, ehhez én már többet nem tudok hozzátenni. Jöjjön egy olyan, aki mást is tud.”

A leköszönő miniszter azt is elárulta, hol kívánja folytatni a munkát az Emmi helyett: a jövőben a Fidesz pártalapítványát, a Polgári Magyarországért Alapítványt fogja irányítani. Bár formálisan most is ő áll a szervezet élén, Balog szerint a napi kormányzati feladatok nem tették lehetővé azt, hogy az alapítványban is teljes értékű munkát végezzen, így erre a lehetőségre igent fog mondani.