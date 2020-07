Társasházba csapódott egy repülőgép Németországban, hárman meghaltak

Hárman meghaltak, amikor kisrepülőgép csapódott egy társasházba Németországban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Wesel városában – írja a Bild német lap alapján az Origo.

A lap információi szerint a ház tetejébe csapódott az ultrakönnyű gép, a tető pedig ezután kigyulladt. A tűzoltók oltás közben egy kisgyereket találtak, aki könnyebben sérült. Valószínűleg az egyik lakásban lakott.

EIL: In #Wesel im Stadtteil Feldmark hat sich am Samstagnachmittag (25.07.) ein #Flugzeugunglück ereignet. Ein Kleinflugzeug prallte in ein Mehrfamilienhaus und ging im Dachstuhlbereich in Flammen auf. ➡️ https://t.co/tV5AQE6GIf pic.twitter.com/OU4YjoqeJr

— nrw-aktuell.tv (@nrwaktuelltv) July 25, 2020