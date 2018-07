Szlovákia felől is támad a kanyaró

Már kétszáz kanyarós megbetegedést regisztráltak Kelet-Szlovákiában, a történelmi Zemplénnek a határ túlsó oldalára eső részén. A hatóságok a múlt héten rendkívüli állapotot rendeltek el a térségben.

Május elejétől július 13-ig 200 kanyarós megbetegedést diagnosztizáltak, ezek közül 112 esetben laboratóriumi vizsgálat is igazolta a betegséget – írja a ma7.sk. A hírportál közlése szerint az esetek mintegy felét Nagymihály egyik utcájában rögzítették, illetve Nagykaposon is magasabb számban történtek megbetegedések.

Eddig 160-an szorultak kórházi ellátásra, nyolc gyermek esetében komplikációként tüdőgyulladás lépett fel, halálesetet nem jelentettek – nyilatkozta Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője, hozzátéve, hogy a járványellenes intézkedések továbbra is érvényben vannak.

Tomáš Kráľ kórházi szóvivő elmondta: a nagymihályi kórházban hétfő reggel összesen 27 kanyarós beteget tartottak nyilván, legtöbbjük a járvány régi gócpontjairól származik, azaz a nagymihályi Malom és a nagykaposi Čičarovská utcáról. Új gócpontok is vannak: Kerészmogyorós, Kácsánd és Solymos – tette hozzá.

A szóvivő közölte, hogy a betegség lefolyása a megszokott módon történik, komolyabb komplikációk eddig nem adódtak. Még nem volt szükség arra sem, hogy a kevés férőhely miatt a betegeket a kassai vagy az eperjesi kórházba szállítsák. De készen állunk erre a forgatókönyvre is – állapította meg azt is hozzáfűzve, hogy a kórházban továbbra is szigorúan tilos a beteglátogatás.

A kanyarós betegek megnövekedett száma miatt rendkívüli állapotot hirdettek a Nagymihályi járásban. A városban összeült válságstáb döntése szerint a járvány gócpontjainak számító településeken elmaradnak a nyilvános rendezvények, illetve a rendőrség folyamatosan megfigyeli a fertőzött személyek mozgását, és segítséget nyújt abban, hogy az érintettek megkapják a szükséges védőoltást.

