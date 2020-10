Szijjártó: világossá kell tenni, hogy csak szabályosan lehet belépni az EU-ba (videó)

A magyar és a görög külügyminiszter egyetértett abban, hogy a koronavírus-járvány miatt az ellenőrizetlen migrációs hullámok még nagyobb veszélyt jelentenek, mint korábban.

Az Európai Uniónak (EU) világossá kell tennie, hogy területére csak szabályosan lehet bejönni, mert amíg ezt nem teszi meg, addig nem szűnik meg a nyomás a magyar és a görög határon – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A politikus Níkosz Déndiasz görög külügyminiszterrel egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: a migrációról beszéltek a legtöbbet, mert mind Magyarország, mind pedig Görögország jól ismeri azt az érzést, amikor az unió külső határa nyomás alá kerül, és meg kell védeniük.

Magyarország az elmúlt öt évben folyamatosan védte az EU külső határát – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a koronavírus-járvány miatt az ellenőrizetlen migrációs hullámok még nagyobb veszélyt jelentenek, mint korábban, mert az eddigi biztonsági és kulturális típusú fenyegetés mellett nagyon komoly egészségügyi kockázatot is hordoznak.

A külügyminiszter véleménye szerint ezért sajnálatos, hogy az EU új migrációs paktuma ugyanazokat a hibákat ismétli meg, amelyek az elmúlt években is sok bajt okoztak Európának.

A csomag továbbra is kezelni és nem megállítani akarja az illegális migrációs hullámokat, holott a cél az lenne, hogy azokat már az EU külső határainál, illetve az unió területén kívül megállítsák – mondta.

Megjegyezte: emellett a paktumban fenntartják a kvótákat – még ha másnak nevezik is -, ami Magyarországnak továbbra is elfogadhatatlan.

Szijjártó Péter kitért arra: Magyarországnak és Görögországnak fontos közös célja a bajban lévő keresztények támogatása főleg a Közel-Keleten, ezért megállapodtak, hogy közösen támogatnak olyan projekteket, amelyek a Jordánia területén élő keresztény közösségeknek jelentenek segítséget.

Közölte: egyetértettek abban is, hogy fel kell számolni az embercsempész-hálózatok tevékenységét. Az embercsempészet és az illegális migráció támogatása bűncselekmény, még ha egy NGO teszi is ezt – fűzte hozzá.

Már Budapesten, és nem csak én, hanem Nikos Dendias görög külügyminiszter is! Rövidesen élőben jelentkezünk! Közzétette: Szijjártó Péter – 2020. október 2., péntek

A tárcavezető emlékeztetett: várhatóan 2021 őszére elkészül a transzadriai vezeték, amely lehetővé teszi Szerbián és Bulgárián keresztül a görög vezetékrendszer elérését, így lehetőség nyílhat gáz vásárlására Görögországon keresztül.

Azt is elmondta, hogy jövőre emlékeznek meg a görög polgárháború 200. évfordulójáról, ebből az alkalomból közös megemlékezéseket szerveznek.

Szijjártó Péter kérdésre közölte: a Hegyi-Karabah konfliktust illetően a magyar kormány a nemzetközi jog talaján állva kiáll Azerbajdzsán területi integritása és szuverenitása mellett a nemzetközileg elismert határain belül, és reméli, hogy a kérdést sikerül tárgyalásos úton rendezni.

A görög külügyminiszter arról beszélt, hogy nincs olyan kérdés, amely akadályozza a szorosabb együttműködést a kétoldalú kapcsolatokban, és a két ország több kérdésben is együttműködhet az unióban.

Megerősítette, hogy a migráció nehéz kérdés, és Görögország is nagy nyomás alatt áll emiatt.

Ez nemcsak nekik jelent gondot, hanem egész Európának, ezért közösen kell megoldást találni erre a problémára – jelentette ki.

Níkosz Déndiasz azt is felidézte, hogy országa az EU elé vitte a konfliktusát Törökországgal. Értékelése szerint ez a konfliktus amiatt alakult ki, hogy míg Görögország a nemzetközi jog mellett áll, Törökország azt megsérti. Hozzátette: ha Törökország az EU tagja akar lenni, be kell tartania a nemzetközi jogot és az unió jogrendjét is el kell fogadnia.