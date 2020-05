Szijjártó Péter: ez a hétvége sem múlt el álhírek nélkül

Az érintett öt ország Budapesten akkreditált nagykövetét hétfőn berendelik a Külügyminisztériumba.

Szijjártó Péter azt írta: öt észak-európai ország – Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország – külügyminisztere levélben biztosította támogatásáról az Európa Tanács magyar koronavírus-törvény miatt aggódó főtitkárát, s közülük többen külön-külön is nyilatkoztak – „álhírt terjesztettek”, „nem mondtak igazat” – Magyarországról.

Előjöttek a már unalomig ismert hazugságok a diktatúraépítésről, a vég és határ nélküli felhatalmazásról – jegyezte meg.

Semmi új, gondolhatjuk, és léphetünk is tovább vállunkat megrántva. Tovább is lépünk, de egyet tegyünk most is világossá: a magyar egy több mint ezer éves nemzet, mely nem kér a szánalmasan képmutató gyámkodásból