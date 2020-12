Szijjártó: az igazságügyi biztos fejezze be a magyarok és a lengyelek sértegetését!

A magyarok és a lengyelek sértegetésének befejezését kérte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Didier Reynders-től, az Európai Bizottság igazságügyi biztosától szombaton.

A magyar diplomácia vezetője Facebook-oldalán arra reagált, hogy az Európai Bizottság biztosa egy interjúban arról beszélt az EU következő hétéves költségvetésével kapcsolatban, amennyiben nem lehetséges meggyőzni Magyarországot és Lengyelországot annak megszavazásáról, úgy a két állam nélkül kell tovább haladni.

Szijjártó Péter bejegyzésében felidézte, hogy még belga külügyminiszterként ismerte meg Didier Reynders-t, a viszonyuk normális volt, ezért nem szólt eddig uniós biztosként tett nyilatkozatai kapcsán.

A miniszter azt írta: „kedves Didier barátom, a hazád megbántásának mindenfajta szándéka nélkül, kérlek, engedd figyelmedbe ajánlanom a tényt, hogy mi, lengyelek és magyarok biztosan harcoltunk annyit diktatúrák ellen a szabadságunkért és tettünk annyit Európa egységéért, mint a Téged az Európai Bizottságba delegáló ország”.

Kérlek, fejezzed be a lengyelek és magyarok lenézését, sértegetését! – zárta posztját Szijjártó Péter.

Didier Reynders a belga RTBF csatorna vendége volt december 5-én, ahol többek között a lengyel-magyar vétóval kapcsolatosan is nyilatkozott. Az unió következő hétéves költségvetésének megtorpanása kapcsán azt mondta: „ … a jogállamiságról szóló vita, most minden európai intézményben, így a Tanácsban is központi kérdést képez. Egyértelműen nagy a nyomás, de van lehetőség megoldásra. A német elnökség igyekszik valamennyi tagállamot meggyőzni, hogy közös nevezőre jussunk. Ugyanakkor, amennyiben ez nem lehetséges, úgy Magyarország és Lengyelország nélkül kell tovább haladni. Ezt fontos egyértelművé tenni”.