Szennyesei árulták el Oszama bin Ládent

Mosott ruháinak is komoly szerepe volt abban, hogy az al-Kaida terrorszervezet vezetőjét végül megtalálták – írta Oszama bin Láden felemelkedése és bukása című, most megjelent könyvében Peter Bergen, a CNN korábbi nemzetbiztonsági elemzője, aki annak idején interjút is készített a hírhedt terroristával.

A The New York Post által is szemlézett műből kiderül, hogy Oszama bin Láden követendőnek tartotta, hogy egy férfinak több felesége legyen, ő maga pedig potencianövelő szirupokat ivott, és a szakállát is festette – írja a Magyar Nemzet. A 9/11-es támadások után viszont bujkálni kényszerült, ami a családot is szétszakította, ezért megbízta testőrét, hogy találjon mindannyiuk számára biztonságos búvóhelyet. Így építették fel ötvenezer dollárból a pakisztáni Abbottábád városában azt a lakóházat, ahol 2005-től a terrorvezér és családja is meghúzta magát.

A rejteket szinte soha nem hagyták el, a házban telefont és internetet tilos volt használni, minden ügyüket más intézte helyettük. Csakhogy a testőr végül mégis óvatlannak bizonyult, 2010-ben egy pakisztáni informátor azonosította, autóját pedig később követték az abbottábádi búvóhelyig. A könyv érdekes részleteket közöl az ezután következő megfigyelésről. Az amerikai hírszerzőknek azonnal feltűnt például, hogy a háromemeletes épületet – első két szintjén négy hálószobával és saját fürdővel, az emeleten volt Oszama bin Láden külön lakosztálya – óriási betonkerítés vette körül, még a felső szinten az erkélyt is vastag falak védték, viszont alig volt néhány ablaka a háznak. Gyanús lett az is, hogy miközben egy ilyen házban nyilvánvalóan tehetősek éltek, sem telefon, sem internet nem volt bevezetve, a szemetet pedig mindig gondosan elégették. A végső nyom viszont a mosás volt. A házban akkor már ott lakott Oszama bin Láden három felesége, nyolc legfiatalabb gyermeke és négy unokája, akiknek a mosott ruháit a szabadban teregették ki. Csakhogy a rengeteg ruha sehogy nem illett a testőr kevésbé népes családjához, aki elméletileg ott élt. Habár Oszama bin Ládent soha nem sikerült lefotózni vagy hangját rögzíteni abbottábádi rejtekhelyén, a fenti – és természetesen sok másik – bizonyíték ismeretében ezután Barack Obama akkori amerikai elnök elrendelte az akciót a terrorista likvidálására. Borítókép: bontják Oszama bin Láden egykori házát