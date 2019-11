Száz év után elmozdult a Niagara-vízesésnél lévő híres hajóroncs

Idén először motorozhattunk is / 11 perce

Számos autós újdonság debütált 2019-ben is a Budapest Auto Show-n, amelyet most hétvégén rendeztek meg, mégpedig harmadik alkalommal a Millenáris B pavilonjában. Ezúttal tizenhárom márka csaknem hatvan autóját tekinthették meg vagy próbálhatták ki az érdeklődők, és idén már a motorok is megjelentek a kiállítótérben: összesen hét márka hozta el tizenhat modelljét.