„Sokan vagyunk a józan ész pártján” – civilek is kiállnak a pedofiltörvény mellett

A legtöbb szülő megnyugodott, hogy gyermekvédelmi lépések születtek – mondta el a pedofilellenes törvény melletti kiállással tüntető konzervatív civil szervezet, a CitizenGO kampányigazgatója. Schittl Eszter szerint az LMBTQ-érzékenyítő foglalkozások célja egy olyan generáció felnevelése, amely kritika nélkül elfogad és támogat olyan biológiai képtelenségeket, mint hogy eldönthetjük, hogy férfiak vagy nők legyünk. Ha ezt sikerül elhitetni a gyerekekkel, onnantól nincs olyan dolog, amit ne lehetne lenyomni a torkukon – vélekedett.

A magyar közösségünknek nagy siker a pedofilellenes, gyermekvédelmi törvénycsomag, mivel az elmúlt években több tízezren kértük a benne foglaltak meglépését.

Indítottunk petíciót a pedofilok szigorúbb büntetéséért és a gyermekek LMBTQ-befolyásolástól való védelmének érdekében is

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Schittl Eszter, a konzervatív civil szervezet, a CitizenGO kampányigazgatója. „Most ezzel a profilképkampánnyal fejeztük ki az örömünket, támogatásunkat” – utalt a Facebookon elérhető keretekre, amelyeket bárki beállíthat, ezzel jelezve, hogy támogatja a gyermekek védelmét az LMBTQ-propagandával szemben. „Nem ellenkampánynak szántuk, hanem az új jogszabály melletti kiállásnak. Az akciót a törvényről való parlamenti szavazás előtti napon indítottuk el, nagyjából egy időben az LMBTQ-lobbi Kossuth téri tüntetésével.

Meg szerettük volna mutatni azt is, hogy bár hangosabbnak tűnhet a globalista oldal, sokan vagyunk a józan ész pártján; a csendes többség támogatja a gyermekek alapvető védelmét a különböző szexuális és LMBTQ-befolyásolástól

– magyarázta az aktivista.

Félrevezették a gyerekeket

Schittl Eszter szerint az elmúlt években gombamód szaporodtak itthon is a kifejezetten kisgyermekeknek szóló LMBTQ-érzékenyítő foglalkozások, kiadványok, bölcsődéseknek és óvodásoknak szánt, homoszexualitást vagy nemváltást propagáló kötetek. ”Idáig nem volt törvényi akadálya annak, hogy a szülők tudta nélkül »érzékenyítsék« a gyerekeket a különböző genderidentitásokra és az emberi természettel szembemenő törekvésekre„ – hívta fel a figyelmet a kampányigazgató.

”A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Yelon szexedukációs oldala például éveken át félrevezethette a gyerekeket olyan hamis üzenetekkel, mint: »bármilyen furcsa, a nemi identitásunk a legkevésbé sem a biológiai nemünkkel áll összefüggésben«.

Mindeközben látjuk, hogy nemzetközi szervezetek és kormányok állnak bele kritika nélkül a gyerekek szexuális agymosásának a támogatásába. Az UNESCO szexuális nevelési tananyaga szerint például az 5–8 éves gyermekeknek képessé kell válniuk a gender- és a biológiai szex leírására, illetve arra, hogy miként különbözhetnek egymástól„.

A 9–12 éveseknek már el is kell tudniuk magyarázni, miként fordulhat elő, hogy nem egyezik meg valakinek a biológiai neme a nemi identitásával. Az Egyesült Királyság kormányának honlapján pedig ezt olvashatjuk: „Minden diáknak oktatást kell kapnia a leszbikus, meleg, biszexuális és transzgender kapcsolatokról az iskolai évei alatt” – sorolta a példákat Schittl Eszter. ”Ha nem teszünk most preventív lépéseket, ezek a törekvések egy szempillantás alatt itthon is általánossá válhatnak az iskolákban és az óvodákban„ – tette hozzá.

Kritika nélkül

A civil aktivista kiemelte, hogy az emberi természettel és az alapvető biológiai tényekkel szemben álló genderideológia felülről való terjesztéséhez a védtelen gyerekeket sem szégyellik felhasználni.

”A cél egy olyan generáció felnevelése, amely kritika nélkül elfogad és támogat olyan biológiai képtelenségeket, mint hogy eldönthetjük, hogy férfiak vagy nők legyünk. Ha ezt sikerül elhitetni a gyerekekkel, onnantól nincs olyan dolog, amit ne lehetne lenyomni a torkukon„

– vélekedett. Szerinte a legtöbb szülő megnyugodott a gyermekvédelmi lépéseket látva. ”A közösségi médiában való eléréseinken látjuk, hogy örültek az emberek, hogy egy közös kampányban kiállva támogathattuk a gyermekek és a szülők jogait„ – jelentette ki Schittl Eszter, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyermekek jólétére ártalmas információk és anyagok elleni védelmének szükségességét az ENSZ gyermekjogi egyezményének 17. cikke is tartalmazza, ahogy „a gyermek mindenekfelett álló érdeke” kifejezést is. ”Ezzel szemben most a nyugati jóléti társadalmakban a figyelem a gyerekekről a felnőttekre helyeződik át, nekik is egyes lobbicsoportjaikra„ – mutatott rá az aktivista. ”Ezen hangsúlyeltolódás miatt nem esik szó a magyar gyerekek védelméről, amikor a törvény ellen hangosan tiltakoznak„ – fejtegette.

Itthon még lehet

A törvénnyel kapcsolatos hisztéria kirobbanása óta nem keresték őket LMBTQ-szervezetek, azonban nem zárkóznak el a vitáktól sem.

”Szerencsés helyzetben vagyunk, mert itthon még el szabad mondani az álláspontunkat, Nyugaton sok helyen már nem számít kulturált véleménynek az anya-apa-gyerekek alkotta család mellett felszólalni; egy ilyen kiállást eleve homofóbnak vagy transzfóbnak bélyegeznek„

– tette hozzá a kampányigazgató. Szerinte a gyermekek védelmének és biztonságos, zavartalan fejlődésének biztosítása elsősorban a szülők, másodsorban a társadalom közös feladata. ”Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában is az áll, hogy »A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában«, az Európai Unió Alapjogi Chartája 14. cikke szerint pedig a szülőknek joguk van ahhoz, hogy »gyermekeiknek vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak«. Ebből is látszik, hogy az új gyermekvédelmi törvénycsomag összhangban van az emberi jogokkal, és a most duzzadó mesterségesen gerjesztett tiltakozáshullámnak nincsen valós alapja„ – jegyezte meg Schittl Eszter.

