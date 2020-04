Sokan szegték meg a kijárási tilalmat az ortodox húsvéton a nyugat-balkáni országokban

Sokan szegték meg a kijárási tilalmat az ortodox húsvét napján a nyugat-balkáni országokban, annak ellenére, hogy a politikusok és az egészségügyi szakemberek is otthonmaradásra szólítottak fel mindenkit.

A teljes kijárási tilalom ellenére Szerbiában több százan gyűltek össze egyes templomokban, hogy az ortodox húsvéti liturgián részt vegyenek. Noha az ország vezetése mindenkit arra kért, hogy az ünnep idején is tartsa be a kijárási tilalmat, a szerb elnök egy félmondata – miszerint a kijárási tilalom megsértése miatt a híveket nem fogják megbüntetni – sokakat arra sarkallt, hogy mégiscsak ellátogasson a ceremóniára. Az ünnepi szertartást az előírások szerint zárt ajtók mögött, hívek nélkül kellett volna megtartani, ám ezt a papok sem tartották be.

A hívek közül sokan a 8 és 10 óra között engedélyezett kutyasétáltatási időt használták ki arra, hogy – kedvenceiket a templom mellett hagyva – részt vegyenek a liturgián. A különböző helyszíni beszámolók szerint az emberek nem viseltek sem kesztyűt, sem védőmaszkot, és az áldozati kenyeret is ugyanazzal a kanállal vették magukhoz.

A hétmilliós Szerbiában az utóbbi 24 órában 5994-ről 6318-ra növekedett a regisztrált fertőzöttek száma. Eddig 38 701 tesztet végeztek el a lakosságon, 122-en belehaltak a Covid-19 betegség szövődményeibe, 753-an pedig már felgyógyultak belőle.

Észak-Macedóniában is teljes kijárási tilalom volt érvényben az ünnepi hétvégén, a hívek azonban ott sem tartották be az előírásokat, és az egyes településeken több tucatnyian is összegyűltek a liturgiákon. A rendőrség egyelőre nem közölte, hány embert állítottak elő a kijárási tilalom megsértése miatt.

A nyugat-balkáni országban vasárnapról hétfőre 1170-ről 1207-re nőtt a SARS-CoV-2 vírus azonosított fertőzöttjeinek a száma. A kétmilliós országban 11 870 embert teszteltek le. A vírus halálos áldozatainak a száma 51, a gyógyultak száma pedig 179.

A 620 ezres Montenegróban hétfő reggelig az egy nappal korábbinál eggyel több, vagyis 308 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Az Adria-parti államban eddig 3874 embert teszteltek az új típusú koronavírus-fertőzés gyanújával. Az országban a fertőzés eddig 5 halálos áldozatot követelt, 55-en viszont már felgyógyultak. A kis- és közepes vállalkozókat tömörítő szervezetek azt követelik a kormánytól, hogy enyhítsen a bevezetett intézkedéseken, és engedélyezze a kisebb üzletek megnyitását, annak érdekében, hogy ezeknek a vállalkozásoknak ne kelljen végleg lehúzniuk a redőnyt.

Bosznia-Hercegovinában az utóbbi 24 órában 1245-ről 1285-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A 3,5 milliós országban eddig 17 818 tesztet végeztek. A halálos áldozatok száma 49, 347-en pedig már felgyógyultak a Covid-19 betegségből. Az országban több tucat határőrt is karantén alá helyeztek, mert a külföldről hazatérő vírushordozóktól megfertőződtek.

Az 1,8 millió lakosú Koszovóban egy nap alatt 510-ről 561-re nőtt a fertőzöttek száma. A Covid-19 betegség szövődményeibe eddig 12-en haltak bele, míg 93-an felgyógyultak belőle. Koszovót azonban továbbra is jobban érdeklik a belpolitikai harcok, mint az új típusú koronavírus. A járvány kitörésével egy időben bukott meg a pristinai kormány, az államfő pedig várhatóan kedden kér fel egy jelöltet arra, hogy alakítson kormányt a bizalmi szavazáson elbukott Albin Kurti helyett.