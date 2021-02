Sokan foglaltak szállást a pénteken megnyitott lengyelországi szállodákban

A hotelekben egyelőre csak a férőhelyek ötven százalékát szabad elfoglalni. Újból üzemelhetnek a sípályák és a fedett sportuszodák is.

Sokan foglaltak szállást a járványügyi korlátozások feloldásával pénteken megnyitott lengyelországi szállodákban, elsősorban a hegyvidéki üdülőhelyek iránt van jelentős érdeklődés – írta a lengyel sajtó.

Lengyelországban a stabilnak minősített járványhelyzet miatt péntektől az egészségügyi óvintézkedések betartása mellett újból megnyílhatnak a szállodák. Az erről szóló szabályzás egyelőre február végéig érvényes, akkor a kormány a járványügyi helyzettől függően dönt a további teendőkről. A hotelekben egyelőre csak a férőhelyek ötven százalékát szabad elfoglalni. Újból üzemelhetnek a sípályák és a fedett sportuszodák is.

A lengyel szállodatulajdonosok szövetsége azt közölte a PAP hírügynökséggel, hogy a hegyvidéki központok mellett a balti-tengeri szállásokon is sok szobafoglalást regisztráltak. A legismertebb lengyel tátrai üdülőhelyen, Zakopanéban a hétvégén akár húszezer vendéget is várnak. A hegyekben továbbra is hideg idő és havazás várható.

Péntektől – szintén létszámkorlátozások és az egészségügyi szabályok betartása mellett – újból megnyílhatnak a lengyelországi színházak, mozik, koncerttermek, valamint szabadtéri sportlétesítmények, szaunák, szoláriumok, masszázsszalonok is. Továbbra is zárva tartanak az élményfürdők és az edzőtermek. Az éttermek csak elvitelre készíthetnek ételeket.

Pénteken az egészségügyi tárca 6379 új fertőzöttről számolt be, 629-cel kevesebbről, mint előző nap volt. Kifejezetten a Covid-19-ben egy nap alatt 46-an, a Covid-19 és más betegségek együttes megléte miatt pedig 201-en haltak meg. Összességében 209-cel kevesebb halálesetet jegyeztek fel, mint előző nap a közel 38 millió lakosú országban

Péntekig 1 993 739 oltást adtak be az egészségügyi dolgozóknak, és a hetven év feletti lakosoknak, ezen belül 580 607 embert a BioNTech-Pfizer, illetve a Moderna vakcinájának második dózisával is beoltottak.

Aznap megkezdődött a tanárok oltása is az AstraZeneca vakcinájával. Első körben az általános iskolák első-harmadikos osztályainak tanítóit oltják be, mert ezek az évfolyamok januárban már visszatérhettek a tantermekbe. Az idősebb diákok távoktatását február végéig hosszabbították meg.

A tanárokat eredetileg csak a hatvanéves életkorig oltották volna be az AstraZeneca vakcinájával, pénteken azonban a lengyel kormányfői hivatal vezetője, Michal Dworczyk közölte: a korhatárt az illetékes lengyel hatóság 65 évre emelte. A 65 évnél idősebb tanárokat később oltják be.