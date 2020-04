Rettegnek a brit orvosok a Ramadántól

Senki sem tudja előre megbecsülni, hogy a jövő héten kezdődő muszlim szent hónap szokásai növelik-e a koronavírus terjedését.

Európában a legjobban a britek félnek ettől, de hogy ez a félelmük alaptalan-e vagy sem, az csak május végén derül ki.

Április 23-án kezdődik el és május 23-ig tart a muszlimok szent hónapja a Ramadán, a nappali böjt, a megtisztulás, az önfegyelem és az imádság időszaka. A hetedik században lefektetett hitelvek szerint a Ramadán idejében a „hitetlenek” ellen elkövetett öngyilkos támadásokért a dzsihadistáknak többszörös jutalom jár a paradicsomban. 2017-ben például háromszor annyi halálos áldozata volt az ez időszakban elkövetett támadásoknak mint 2016-ban. 2017-ben a halottak száma közel járt az 1500 főhöz. Akkor még az Iszlám Állam is arra kérte a híveit, hogy a szent hónap alkalmából mindenki ott ölje meg a hitetleneket, ahol éppen lakik.

Nagy-Britanniában, ahol Európán belül a legtöbb muszlim él, a Ramadán hónapjának kettős hatása is van – írja cikkében a V4NA Hírügynökség. Az Al Jazeera közzétette egy brit újságíró Tweetjét, amely szerint a brit orvosok azért aggódnak, hogy ha az ünnepi hónapban különböző muszlim családok találkoznak, jelentősen nőhet a koronavírussal fertőzöttek száma.

Ugyanerről írt a TheTimes, a Metro és további lapok is, a közvéleményben tehát valóban van egy ilyen félelem. Hogy ez megalapozott-e vagy sem, az majd május végén kiderül. Arra viszont már most elegendő, hogy iszlámellenességet váltson ki – amint azt Miqdaad Versi, a Nagy-Britannia Muzulmán Tanácsának szóvivője kifejtette. Versi hozzátette, az első öt orvos, aki a koronavírusban halt meg, muszlim volt. Suriyah Bi a Londoni Keleti és Afrikai Tanulmányok Iskolájának oktatója, azt mondta az Al Jazeera-nak: „A muszlimoknak a vírus terjedéséért való vádolása abszolút megalapozatlan, mivel folyamatban lévő tanulmányunk kimutatja, hogy a brit muszlimok 100 százaléka erőteljesen betartja a társadalmi elhatárolódási intézkedéseket, és nem vesz részt vallási és társadalmi összejöveteleken.” Nagy kérdés, hogy ez az állítása igaz lesz-e a Ramadán alatt is.