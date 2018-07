Rengett a föld a szlovák-lengyel határ mindkét oldalán

Bártfa környékén több település lakosai is érzékeltek két kisebb földmozgást vasárnap és hétfőn – adta hírül szerdán a ma7.sk felvidéki magyar hírportál.

Andrej Cipciar, a pozsonyi SAV Földtudományi Intézetének munkatársa elmondta: vasárnap, július 15-én késő este kisebb földrengés volt a lengyelországi Krynica mellett, mintegy hét kilométerre a szlovák-lengyel határtól. A földrengést érzékelte a szlovák Szeizmológiai Állomások Országos Hálózata és a kelet-szlovákiai szeizmológiai hálózat is. A szeizmológiai állomások által elvégzett mérések szerint a földrengés 2,6-os erősségű volt, ami már elegendő ahhoz, hogy a környező községek lakói is megérezzék azt.

A vasárnapi földrengést hétfő hajnalban egy másik, 2,2-es erősségű is követte. Mindkettőt érezni lehetett Szlovákiában is. Cipciar hozzátette: 2,6-os erősségű földrengés esetében a megfelelően felépített épületeknek nem szabadna megrongálódniuk. Hozzátette: Krynica térsége szeizmikusan aktív, több földrengés is előfordult már itt a múltban, és mivel közel a szlovák határ, Bártfa és Ólubló környékén is érzékelhetők ezek a földrengések. A földrengést Malcóban, Gerlán, Kőtelepen, Galbatőn, Ferzsón, Lénártón és más községekben is érezni lehetett.

Jana Bľandová, Lénártó község polgármestere szerint a polgárok attól tartottak, hogy robbanás történt, anyagi kárról azonban nem érkezett bejelentés. A malcói polgármester, Stanislav Gernát megerősítette, hogy a községi hivatal alkalmazottain keresztül érkezett hozzá néhány lakossági bejelentés a földrengésről. Hozzátette: az elmúlt húsz évben, mióta a község élén áll, nem tapasztalt semmi hasonlót.