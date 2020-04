Polt Péter: az ügyészség munkája minden eddiginél fontosabb

A legfőbb ügyész az ügyészség honlapjára feltöltött videóüzenetben beszélt arról, hogy a jelenlegi helyzetben milyen intézkedéseket hoztak munkavállalóik védelmében.

Az ügyészség munkája minden eddiginél fontosabb – mondta kollégáinak címzett, az ügyészség honlapjára szerdán felkerült videóüzenetében a legfőbb ügyész.

Polt Péter azt mondta: az egész világot súlyos helyzetbe hozó koronavírus-járvány, a veszélyhelyzet soha nem látott új kihívásokat jelent Magyarország ügyészsége számára. Hozzátette: ezeknek a kihívásoknak kezelésére három alapvető cél elérése szükséges, elsőként a munkavállalók egészségének maximális biztosítása, a második az ügyészség működésének a fenntartása, a harmadik pedig a munkahelyek megőrzése.

Kétségtelen tény, hogy a rendkívüli helyzetben „az igazságszolgáltatásban eddig is kulcsszereplő” ügyészség munkája felértékelődött – fogalmazott. Hozzáfűzte: minden egészségügyi és gazdasági rendelkezés kizárólag akkor tudja elérni a célját, ha szilárd a jogrend, a jogszabályokat betartják és a közbiztonság megmarad.

Polt Péter szerint mindenkinek tudatában kell lennie annak, hogy az ügyészség munkája minden eddiginél fontosabb, és arra kérte munkatársait, hogy ennek szellemében tevékenykedjenek.

A legfőbb ügyész videóüzenetében úgy fogalmazott: most jött el az ideje annak, hogy az írásbeli kapcsolattartáson túl ebben a formában is ismertesse mit tettek eddig és mit terveznek a jövőben.

Az eddigi intézkedések közé sorolta a távmunka feltételeinek megteremtését, ennek keretében új informatikai eszközök beszerzését. Hozzátette: 1301 munkaállomást alakítottak ki és több száz ember biztonságos online munkavégzését tették lehetővé. Biztosítják munkatársaiknak az elektronikus levelezés elérését, a jogtár, a céginformációs szolgálat igénybevételét. Mobil adathordozókat szereztek be és továbbiak beszerzése is folyamatban van. Emellett távmeghallgatásra alkalmas végpontokat is kialakítanak. Akiknek most is az ügyészségi épületekben kell dolgozniuk, azoknak egészségügyi maszkokat szereztek be, az első ezret már ki is osztották, további ezret pedig most kaptak meg. Beszereztek kesztyűket, fertőtlenítő kendőket és egyéb fertőtlenítő szereket is.

Polt Péter felidézte: már március 12-étől elrendelték, hogy a hatvanévestől idősebb, a krónikus megbetegedésben szenvedő és várandós munkatársaik elsősorban otthoni munkavégzésre térjenek át, másodsorban pedig a rendelkezésre állás lehetőségét biztosítják vagy kiadják az érintett munkavállaló szabadságát.

Ismertette: több mint 1200 ügyészségi munkavállaló van távol hivatali munkahelyétől. A legfőbb ügyész célnak nevezte, hogy az otthoni foglalkoztatás bővítsék, ezért már március 23-ától valamennyi vezető számára előírták, hogy saját szervezeti egységében növelje az otthon dolgozók számát.

Elrendelték emellett a személyes ügyfélfogadás szünetelését, az ügyek elektronikus referálását és revízióját is mindenhol, ahol ez lehetséges volt.

Beszélt arról is, hogy március 12-én megalakult a Legfőbb Ügyészség védelmi munkacsoportja, amely folyamatosan elemzi a helyzetet és megteszi a szükséges intézkedéseket, valamint védelmi és operatív terveket készít.

Ezt az országos vezetői értekezleten is megvitatják; már március 18-ától hetente tartanak országos vezetői értekezleteket videókonferencia formájában.

Polt Péter személyes hangvételű videóüzenetében felidézte: negyven éve, amikor először belépett az ügyészségre, akkor „az egyik motiváció az volt, hogy ez nem pusztán egy szakmai műhely, hanem egy olyan közösség, amely segíti a benne dolgozókat, az ott tevékenykedőket”. Hozzátette: ez az elmúlt időszakban is igazolódott és erre minden eddiginél nagyobb szükség van. Arra kért mindenit, hogy vigyázzon magára, a családjára, de munkatársára is, és dolgozzon úgy az ügyészségi szervezetben, hogy legyen tudatában, milyen fontos posztot tölt be ebben a rendkívüli helyzetben – zárta videóüzenetét a legfőbb ügyész.