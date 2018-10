Politikai támadásnak tartják a pápaellenes dossziét

Alaptalan és elfogadhatatlan politikai támadásnak nevezte Marc Ouellet bíboros, a püspöki kongregáció prefektusa vasárnap közzétett nyílt levelében a Ferenc pápával szembeni vádakat, amelyekkel korábban Carlo Maria Vigano volt nuncius a papi pedofilia eltussolásával vádolta az egyházfőt.

Marc Ouellet háromoldalas levélben válaszolt Carlo Maria Vigano vádpontjaira. Ouellet érsek az első magas rangú egyházi személy, aki hivatalosan reagál Vigano kijelentéseire.

Viganó érsek korábban azzal vádolta Ferenc pápát, hogy tudott a pedofíliával gyanúsított Theodore Edgar McCarrick volt washingtoni érsek ügyeiről, mégsem lépett fel vele szemben.

Marc Ouellet kanadai érsek, a püspökök kongregációjának vezetője „alaptalannak, borzalmasnak, hihetetlennek” nevezte Vigano kijelentéseit, amelyek Ouellet érsek szerint elfogadhatatlan és nem megérdemelt támadást jelentenek a pápával szemben. „Nyílt és botrányos lázadásod fájdalmas sebet ejt az egyházon és zavart kelt a hívők között” – válaszolt Marc Ouellet Carlo Maria Viganónak. Hangsúlyozta, Vigano állítása miszerint Ferenc pápának szerepe volt egy „feltételezett szexuális ragadozó” segítésében, és része van az egyházon belüli szexuális korrupcióban „érthetetlen és végtelenül elítélendő”.

Marc Ouellet felszólította Viganót, lépjen elő rejtekhelyéről és szembesüljön kijelentései következményeivel. Elutasította Vigano vele szembeni vádjait is.

Ouellet érsek levele a Szentszék szombati közleményét követi, amelyben a Vatikán ismételten elkötelezte magát a papok elkövette szexuális visszaélésekkel szembeni fellépésre. A Szentszék bejelentette, közzé fogja tenni a McCarrick nyugalmazott érsekkel szembeni vizsgálat eredményeit.

A most 88 eves McCarrick érsekkel szemben 2017-ben emeltek vádat a hetvenes években elkövetett szexuális visszaélés miatt. Ferenc pápa idén július 28-án a papi szolgálat alól is felmentett McCarrick érseket megfosztotta bíborosi címétől. Ezt követően Carlo Maria Vigano, aki 2011 és 2016 között washingtoni apostoli nuncius volt, augusztus 26-án dossziét közölt az ügyről, amely szerint Ferenc pápa régóta tudott McCarrick viselt dolgairól. Ferenc pápa tömören reagált azt mondva, mindenki saját lelkiismerete szerint ítélkezzen felette. Federico Lombardi volt szentszéki szóvivő és volt munkatársa Thomas Rosica válaszlevelet közölt, amelyben Vigano állításait cáfolva hangsúlyozták, hogy Vigano már nunciusként is az egyházfőt támadta.

Szeptember 27-án Vigano újabb levélben erősítette meg állításait hangsúlyozva, hogy titkos helyen tartózkodik, mivel veszélyben érzi magát. A Vigano és a Szentszék közötti vita számos más múltbéli eseményt is érint, amelyeket az érsek és a Vatikán ellentétesen rekonstruál.