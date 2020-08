Orbán Viktor: válaszd a hazait! (videó)

A magyar termékek vásárlásával a hazai termelőket, a magyar gazdaságot is támogatjuk.

A vészhelyzet idején Magyarország megmutatta, hogy el tudja látni magát hazai termékekkel. Azonban most is különösen fontos, hogy magyar termékeket vásároljunk, így támogatva a magyar vállalkozásokat, amelyek működése nagyban hozzájárul a hazai gazdaság fejlődéséhez. A külföldről behozott áruk ráadásul gyakran több ezer kilométert utaznak, így ha magyar terméket vásárolunk, a környezetet is védjük. Fontos, hogy továbbra is támogassuk a magyar munkahelyeket és hazai árut vásároljunk – áll a videóban, amelyet a miniszterelnök hétfőn reggel posztolt Facebook-oldalára.