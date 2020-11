Orbán Viktor: minden fiatalt arra kérek, gondoljanak a szüleikre, nagyszüleikre (HALLGASSA MEG!)

A hétfői szigorításokat értékelve a miniszterelnök úgy látja, jobb a fegyelmezettségi arány, mint amire számítottak.

November 21-én 2240, december 10-én pedig már 4480 intenzív ágynak kell rendelkezésre állnia, amelyekhez lélegeztető gép is tartozik – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó Reggelt Magyarország! című pénteki műsorában. Szavai szerint szükség esetén a kórházakon kívül is tudnak ellátást adni, s napokon belül születik döntés a halasztható műtétekről. 2Az elhunytak átlagéletkora 76 év fölött van.„ Fiatalokhoz szólok:

ne keverjék össze a saját egészségügyi állapotukat a szüleikével és a nagyszüleikével. Nem pótolhatók a szüleink és a nagyszüleink.

Ne tévesszen meg senkit, hogy a fiatalok gyorsabban és könnyebben esnek át, ebbe a betegsége bele lehet halni – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Az oktatással kapcsolatban elmondta: 98 óvodát kellett bezárni, 7 iskolában szünetet kellett elrendelni, 23 iskolában van távoktatás, 78 iskolában pedig vegyes megoldásban folyik a képzés – írja cikkében a Magyar Nemzet. A kormányfő hangsúlyozta: a nemzetközi helyzethez igazodva a pandémia alatt is fontos az iskolák nyitvatartása, a középiskolákban egy bizonyos kontroll alatt vannak a diákok. A gimnazistákról a kormányfő – saját példáját is felidézve – úgy vélekedett, ilyenkor ezek a diákok nem maradnak otthon, így ebben a kérdésben a járvány terjedésének visszaszorítása szempontjából hasznosabb az iskolák működtetése.

Orbán Viktor a hétfői szigorításokra reagálva úgy értékelt, hogy

jobb a fegyelmezettségi arány, mint amire számítottak.

Ahol nem tartják be a rendelkezéseket, ott bezárják ”a mozit, az éttermet, mindent„. A miniszterelnök szerint a magyarokban van egy „slendriánság”, de most normakövető a polgárok magatartása. – A kormány igyekszik elkerülni azt a gondolkodást, hogy kettéválassza az egészségügyet a gazdaságtól. A beteget meg kell gyógyítani, de ugyanakkor el kell tartani a családot, az egész életet, embert kell nézni, s ez alapján, ezt szem előtt tartva kell meghozni a döntéseket. Ez nem matematika, ez társadalomismeret, kultúra, emberi döntés. A vezetői döntések is emberi döntések – magyarázta a miniszterelnök. Orbán Viktor a koronavírusban elhunyt főtanácsadójáról, Szőcs Gézáról is megemlékezett.

A miniszterelnök emlékeztetett: a kormány három hónapra kérte a rendkívüli jogrend elrendelését, amivel kapcsolatban kifejtette: nincs értelme annak, hogy például két hétig vitatkoztak a parlamentben a koronavírus törvényről, majd az ellenzék nem szavazta meg. Hangsúlyozta: a parlament szent, de ha a járvány gyorsan terjed, akkor gyors döntésre van szükség. – Persze a nyugati libernyák világ majd megint diktatúrát kiált, de a parlament továbbra is ülésezni fog a rendkívüli jogrend alatt. A rendkívüli jogrend annyit jelent, hogy nincs szükség törvényeket hozni a koronavírussal kapcsolatban – fejtette ki a miniszterelnök.

Az interjút itt tudja meghallgatni:

A bécsi terrortámadással kapcsolatban a kormányfő elmondta: itt van a ”hónunk alatt„ a történet, hiszen a szomszédunkban, mondhatni egy szomszédos városban történt a baj. Ezek a 2figyelmeztető lövések” emlékeztetnek minket arra, hogy a járványon kívül más veszélyek is vannak.

Mindent megtettem, amit csak lehetett, hogy Európában vegyék le a szemellenzőt, Európa jövőjének szempontjából a bevándorlás nem megoldás, hanem maga a probléma forrása.

Magyarország nem szeretne belelépni ebbe a csapdába, ezért küzdünk – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: legutóbb pont azért indítottak hazánk ellen kötelezettségszegési eljárást, amiből most Bécsben baj lett. Aláhúzta: Magyarország azt a gyakorlatot követi: hogy kívül kell tartani a menekültügyi kérelmet benyújtókat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2018. november 23-án.