Orbán Viktor meglátogatta a Székelyföldi Jégkorong Akadémiát (videó)

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk BÁTKI JÓZSEFNÉ rubindiplomás tanítónő életének 96. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szűk családi körben történik. Emlékét szívünkben megőrizzük. Gyászolják: lánya, fia, menye, veje, négy unokája

"Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni. Egy célod volt, a családodért élni, Ezt a halál tudta csak széttépni. Mert elfelejteni téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulni élni nélküled." Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagyapánk, dédikénk, ANTICS JÓZSEF szerető szíve örökre megpihent. Temetése 2019. május 11-én (szombaton) 13.30-kor kezdődő gyászmise után 14 órakor lesz a zalavári temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

"Istenünk, kérünk vedd helyettünk oltalmadba őt. Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR JÁNOS türelemmel viselt súlyos betegségben 73 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 15-én, szerdán 12 órakor lesz az andráshidai temetően. Lelki üdvéért mondott gyászmise aznap 7 óra 45 perckor az olai templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és mély gyászunkban együttérző szívvel osztoznak. Tisztelettel kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismeték és szerették, hogy TÓTH VIKTOR a Tarr Kft. dolgozója életének 40. évében elhunyt. Temetése 2019. május 14-én, kedden 10.30-kor lesz Zalaegerszegen, a Göcseji úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és kérjük, 1 szál virággal búcsúzzanak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy EHRIT ILSE MARIE 89 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 15-én (szerdán) 14 órakor lesz a pethőhenyei temetőben. Pethőhenye Község Önkormányzata

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ESZE SÁNDOR életének 59. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. május 13-án, hétfőn a 9.15-kor kezdődő gyászmisét követően 10 órakor lesz a zalaszentiváni temetőben. A személyes részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjenek. A gyászoló család

"Egész életedben dolgozva éltél, Most a bánatot ránk hagyva elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed, Drága jó testvérünk Isten veled." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, nagynénénk, sógornőnk, unokatesvérünk SZŰCS GYULÁNÉ szül. Kovács Mária Magdolna a volt Nemzeti Bank dolgozója életének 78. évében elköltözött az égi hazába. Temetése a zalaegerszegi Mária Magdolna templom altemplomában lesz 2019. május 14-én, kedden 14 órakor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Rokonoknak, kedves szomszédoknak, volt munkatársaknak, a kedves barátnőnek, imádságos lelkű templomba járó társaknak. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki, mert az altemplomban nincs lehetőség koszorú elhelyezésére. Gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó édesapánk, nagyszülő, dédszülő, MOLNÁR FERENC nyugalmazott honvédőrnagy Zalaegerszeg Platán sor 14. szám alatti lakos életének 88. évében elhunyt. Temetése - katonai tiszteletadás mellett - 2019. május 16-án, csütörtökön 12 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk, hogy SZIRTES LAJOS életének 76. évében elhunyt. Hamvait 2019. május 15-én, szerdán 11 órakor kísérjük végső nyughelyére, a garabonci temetőben. Előtte 10.30-kor gyászmise. Kérjük, hogy kívánságának megfelelően egy szál virággal búcsúztassák. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FERENCZ BÉLA életének 70. évében csendesen elhunyt. Temetése 2019. május 15-én, szerdán 15 órakor lesz a pogányszentpéteri temetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Addig voltam boldog, míg volt aki szeretett, Aki a bajban is megfogta a kezemet. S hogy milyen fontos is volt ő nekem, Csak most érzem igazán, hogy már nincs többé velem." "Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, Hogy elmentél elvitted örömünk. Most mégis arra kérünk, Hogy odaföntről fogd a kezünk és legyél velünk." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BÉRES KÁROLY bádogos halálának 10. évfordulóján. Szerettei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÓTH ERNŐ halálának 7. évfordulóján. Szerető családja

"Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, A jó Isten őrködjön pihenésed felett." Fájó szívvel emlékezünk BENKE JÓZSEF halálának 20. évfordulójára. Szerető családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünket BORSOS LÁSZLÓNÉ andráshidai lakost utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Megköszönjük a rokonoknak, ismerősöknek és barátoknak, hogy mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló család

"Soha nem felejtünk." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapánk JANCSAKICS LAJOS életének 79. évében elhunyt. Temetése 2019. május 11-én 11 órakor lesz a gyenesdiási temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló lányai

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihen a kéz, mely értünk dolgozott. Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog, Számunkra nem leszel halott, Élni fogsz, mint a csillagok..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TUBOLY ZOLTÁNNÉ szül. Vajdai Mária életének 97. évében elhunyt. Temetése 2019. május 10-én, pénteken a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a gelsei temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

"Míg volt miből, mindenkinek adott: Az élete áldás volt, agapé. Vándor, ne kérdezd, vissza mit kapott: Bátrabban állhat így az Úr elé, Hogy mindene már rég mindenkié!" Jékely Zoltán Búcsúzunk a szeretett férjtől, drága édesapától, nagypapától, testvértől, keresztapától, apóstól, násztól. Fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, munkatársakkal, barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik szerették, hogy HEGEDÜS MIKLÓS a DKG egykori műszaki igazgatóhelyettese, aranydiplomás gépészmérnök életének 80. évében, 2019. május 4-én otthonában, szerettei körében elhunyt. Temetése 2019. május 11-én, szombaton 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmiséjét előtte 12.45-kor tartjuk a kórházkápolnában. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Szerető családja

"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SEBESTYÉN ILONA életének 84. évében, hosszú szenvedés után eltávozott az élők sorából. Temetése 2019. május 10-én, pénteken a 15 órai gyászmise után 15.30-kor lesz a türjei temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HÓBOR KÁLMÁN volt kerkateskándi majd kiskunmajsai lakos életének 65. évében váratlanul elhunyt. Végső búcsút május 13-án 11 órakor veszünk tőle Kiskunmajsán. A gyászoló család

"Még mindig fáj, talán örökre így marad, De velünk leszel, az idő bárhogy is halad." Fájó szívvel emlékezünk BALÁZS SÁNDOR halálának 10. évfordulóján. Szerető családja