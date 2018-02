Orbán Viktor: Magyarország kormánya ma nem zsarolható, függetlenek vagyunk

Külföldi gazdasági és politikai érdekcsoportok Soros György vezetésével gyenge és zsarolható kormányt szeretnének Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-KDNP országgyűlési frakciószövetség visegrádi kihelyezett ülésén szerda este a Magyar Idők információi szerint.

A kormányfő hozzátette: „Magyarország kormánya ma nem zsarolható, függetlenek vagyunk”

A miniszterelnök helyzetértékelésében úgy fogalmazott: 2010 után a gazdasági válság kezelésével, majd az energiaszolgáltatók, a bankok egy részének és a német kézben lévő sajtó egy részének nemzeti kézbevételével a kormány zsarolhatósága megszűnt.

„Ha nincs nemzeti kézben lévő média, akkor egy ország nem tud független lenni. Ha pénzügyileg egy ország zsarolható, akkor nem tud független lenni”

– jelentette ki.

A választás tétje ezért az, hogy független vagy zsarolható kormány jön-e létre a választások után. Egy zsarolható kormány fel fogja adni a nemzeti függetlenséget és bevándorlóországgá engedi alakítani Magyarországot – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A Magyar Idők cikke szerint az ellenzékről azt mondta, hogy több gazdasági és külföldi érdekcsoport kezében van. Egy külföldi államférfit idézve azt mondta, hogy a reménytelenség gyűlöletet szít, az ellenzéktől gyűlöletre és gyűlöletkampányra lehet számítani az elkövetkező 50 napban. „Csak erre alkalmasak, csak ennyi a mondanivalójuk. És persze ennek a kampánynak oka van: azért akarnak levadászni minket, mert útjában állunk azoknak, akik bevándorlóországot akarnak csinálni Magyarországból és bevándorlókontinenst Európából” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy egy külföldről irányított lejáratókampány zajlik a kormánypártok ellen. Hozzátette: ehhez nemzetközi intézmények és külföldi újságok is asszisztálnak. Olyan érdekcsoportok fizetik és finanszírozzák őket, akiknek várományuk van, ha kormányváltást tudnak elérni. „A külföldi energiacégek vissza akarják kapni a csökkentett rezsi miatt elvesztett profitot, a bankok vissza akarják kapni a bankadót, a nemzetközi baloldal pedig Soros és Brüsszel segítségével ránk akarja kényszeríteni a migránsokat. Ráadásul nem is olyan sokára, már idén nyáron, ahogy ezt a belga miniszterelnök óvatlanul kifecsegte” – mondta.

A kormányfő ugyanakkor úgy fogalmazott: „Nem vagyunk egyedül. Létrehoztuk a közép-európai országok erős szövetségét, a V4-eket, egyetértünk a szomszédainkkal, Szerbiával és Romániával is, vannak már szövetségeseink Bécsben és még nálunk is elkötelezettebb keresztény kormány alakult Bajorországban.” Ráadásul a nagyhatalmi központokban, Washingtonban, Pekingben, Moszkvában is a kormányok barátilag tekintenek Magyarországra – mondta Orbán Viktor.