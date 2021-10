Orbán Viktor: hazánk számára is sorskérdés, hogy Egyiptom meg tudja védeni a határait

Sorskérdés Magyarország és Európa számára, hogy Egyiptom meg tudja védeni a szárazföldi és a tengeri határait is – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután az egyiptomi államfővel egyeztetett szerdán Budapesten.

A kormányfő az Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel közösen tartott sajtónyilatkozatában kiemelte: „Berlin biztonsága nem a berlini külvárosoknál kezdődik. Párizs biztonsága nem a francia-német határnál kezdődik. Brüsszel biztonsága nem a brüsszeli külvárosoknál kezdődik, hanem a szerb-magyar határnál kezdődik, és egy tágabb összefüggésben ott kezdődik” Egyiptomnál, az ország szárazföldi és tengeri határainál.

„Csak a legnagyobb elismeréssel tudunk szólni arról, hogy 2016 óta migránsokat szállító hajó nem tudott kifutni egyiptomi területről, ami nagy hozzájárulás a mi és egész Európa biztonságához”

– jelentette ki Orbán Viktor.

Hangsúlyozta:

a két ország között nincsenek vitás ügyek, és mindketten keresik az együttműködés elmélyítésének lehetőségét.

A miniszterelnök megköszönte az egyiptomi államfőnek, hogy felajánlotta a magyar gazdaság szereplőinek a részvételt az egyiptomi gazdaság fejlesztésében.

Kifejtette: kedden V4-es formátumban találkoztak az egyiptomi elnökkel, most pedig a kétoldalú kapcsolatokra összpontosítottak, és több megállapodást is kötöttek. Az egyiptomi-magyar kapcsolatok bázisa az a nemzetközi méretekben is példátlan fejlődés, amelyet Egyiptom az elmúlt hét évben mutatott – mondta.

Emlékeztetett: 2011 után zűrzavaros térség volt Egyiptom és általában az arab tavasz által érintett térség. Ez nemcsak politikai zavarodottság volt, hanem dezorganizáció a gazdasági életben – mondta.

Felidézte: 2015-ben találkozott először Abdel-Fattáh esz-Szíszivel, aki bemutatta a terveit, hogy miként fogják modern gazdasági nagyhatalommá tenni Egyiptomot. Ennek két nagy alapja volt: a szerencsés fekvése az országnak és a 100 milliós népesség, amely hatalmas erő – mutatott rá.

Orbán Viktor szerint „mi magyarok is dicsekedhetünk néhány dologgal”, és „mi is tudunk mutatni új dolgokat, fejlődést, teljes foglalkoztatást, sok mindent”, de ez egy tízmilliós országnak a dimenziójában megvalósuló fejlődés. Az a fejlődés pedig, amely Egyiptomban történt, egy százmilliós dimenzióban megvalósuló fejlődés – közölte. Hozzáfűzte:

az a kép, amely korábban az arab tavasz idején „a mi fejünkben élt Egyiptomról”, teljesen átadta a helyét annak a meggyőződésnek, hogy Egyiptom fantasztikus partnere lehet Magyarországnak.

A kormányfő gratulált a nagy fejlődéshez, és üdvözölte, hogy a magyar gazdaság is részt vehet a következő évtized nagy egyiptomi fejlesztéseiben. Megállapodtak, hogy kijelölnek személyes megbízottakat, akik javaslatokat tesznek, hogy mely területeken milyen projekteket valósítsanak meg. Néhány területet már most azonosítottak, ilyen a mezőgazdasági együttműködés – közölte.

Kifejtette: Magyarország idén is több mint hétezer szarvasmarhát exportált. A magyar mezőgazdaságnak nagy reputációja van Egyiptomban, ezért

az élőállattartásban, a gabonafélék termesztésében és a vetőmagtermesztésben is nagy közös projektekben gondolkodnak magyar-egyiptomi és V4-egyiptomi keretekben is

– mondta a kormányfő.

Megjegyezte: Magyarország egyik legnagyobb ipari vállalkozása, hogy vasúti kocsikat szállít Egyiptomba, ez a munka folyik, és tervezik, hogy karbantartó és gyártórészlegeket is kitelepítenek majd.

Kitért arra: megállapodtak, hogy az Egyiptomból Magyarországra érkező diákok számát megemelik. Az idén magyar ösztöndíjra 700 egyiptomi fiatal jelentkezett, ezért úgy döntöttek, hogy már 115 ösztöndíjat ad Magyarország egyiptomi fiataloknak – közölte.

Arról is beszélt, hogy figyelni kell a kelet-mediterrán gázforrásokra is. Az elmúlt napokban nagy hullámokat vetett az a döntése Magyarországnak, hogy gázt ezentúl nem keleti, hanem déli irányból szállítanak Magyarországnak, de ez egyben nagy lehetőség, hogy a későbbi LNG-kapacitásait Egyiptomnak be tudják kapcsolni Magyarországon keresztül az európai gázellátásba – jelentette ki.

Orbán Viktor megerősítette:

Magyarország az Európai Unióban képviselni fogja, hogy gyors döntés szülessen a migráció visszatartásához szükséges egyiptomi erőfeszítéseket megtámogató határőrvezetői akciókról.

Pénzügyi segítséget kell adni, illetve azokat a modern katonai határvédelmi eszközöket, amelyeket ma tiltólistán tart az unió, hozzáférhetővé kell tenni Egyiptom számára.

Hangsúlyozta: Egyiptom bizonyíték arra, hogy „ha van akarat, akkor mind a szárazföldi, mind a tengeri határok megvédhetők”, ez fontos és értékes tapasztalat Európa számára.

