Orbán Viktor és Matteo Salvini is hisz az erős nemzetállamok Európájában

Az erős nemzetállamok fontosságában, a keresztény értékeken alapuló európai kultúra elsőbbségében és a határvédelemben is egyetértett Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter csütörtöki budapesti tárgyalásukon.

Orbán Viktor a Liga olasz kormánypárt vezetőjének társaságában tartott közös sajtótájékoztatón kifejtette: mindketten hisznek abban, hogy

erős és sikeres nemzetállamok nélkül nem lesz erős Európa; a keresztény értékeken alapuló európai kultúrának elsőbbséget kell adni a kontinensen; Európa határait pedig meg kell védeni a migránsinvázióval szemben.

A miniszterelnök méltatta Matteo Salvinit, amiért a tengeren megpróbálja megvalósítani ugyanazt, mint amit Magyarország a szárazföldi migránsútvonalon. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy ez sikerrel járjon.

Európa polgárai akkor járnak jól, ha nem Emmanuel Macron francia elnökre, hanem Olaszországra és Magyarországra hallgatnak a határvédelem ügyében

– fogalmazott a kormányfő, aki megtiszteltetésnek nevezte Matteo Salvini budapesti látogatását, hozzátéve, hogy a két ország kormánya közötti együttműködés csúcsponton van.

Közölte: csütörtök délelőtt Röszkénél megmutatta az olasz miniszterelnök-helyettesnek a magyar határkerítést. Ezzel kapcsolatban elmondta Matteo Salvininek, hogy

a határvédelem több mint egymilliárd euróba került Magyarországnak, ám Brüsszel semmit sem vállalt át ebből.

Ismertette azt a magyar javaslatot is, amely szerint létre kellene hozni a schengeni országok belügyminisztereiből álló új testületet, amely megkapná az Európai Bizottságtól a migrációs jogköröket.

Orbán Viktor több kérdést is kapott a pártközi együttműködésről, amellyel kapcsolatban azt mondta: Európát vagy bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes erők fogják vezetni. Az Európai Néppártban (EPP) vannak bevándorláspártiak és bevándorlásellenesek is, a baloldalon csak bevándorláspártiak, a néppárttól jobbra pedig csak bevándorlásellenesek vannak – fejtette ki, jelezve, hogy

a Fidesz azt szeretné, ha a néppárt a bevándorlásellenes erőkkel működne együtt, ám ez a vízió kisebbségben van a pártcsaládban.

Az, hogy a Fidesz a néppárt tagja marad-e – folytatta -, attól függ, merre fordul az EPP. Ha az EPP „összekötözi magát” a baloldallal, amely folyamatosan veszíti el az emberek támogatását, és amelynek a víziója nem jó Európának, akkor abban az együttműködésben nehéz lesz megtalálni a Fidesz helyét – jelezte a kormányfő, aki azt szorgalmazta, hogy az EPP legyen nyitott a tőle jobbra álló pártokkal – például a Ligával – az együttműködésre.

Európának bevándorlásellenes politikai erők szövetségére van szüksége

– hangoztatta, hozzátéve: „unjuk, hogy (…) szabad szemmel alig látható támogatottsággal rendelkező pártok oktassanak ki olyan pártokat, amelyek egyébként jelentős választói támogatással rendelkeznek a saját országukban”. Megjegyezte, hogy a néppártban is ez történt a Fidesszel. Azt is hozzátette, hogy például Frans Timmermans szocialista csúcsjelölt pártja Hollandiában „gyakorlatilag megszűnt létezni mint komoly párt”. Az európai tisztségek azonban nem elfekvők az otthon megbukott politikusoknak – hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz csatlakozik-e Salvini szövetségéhez, a miniszterelnök azt válaszolta: a magyarok maguk választják meg, milyen együttműködési formában vesznek részt. A csütörtöki budapesti Salvini-látogatást kritizáló német nyilatkozatra úgy reagált: a magyar miniszterelnök találkozott az olasz miniszterelnök-helyettessel, „több tiszteletet várunk”.

„Mi keresni fogjuk az együttműködést Salvini elnök úrral látványosan, bevallottan és nyíltan”

– fogalmazott, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy az EP-választás előtt nem tud válaszolni a Fidesz és a Liga közti együttműködés pontos formájára vonatkozó kérdésekre. Annyit azonban mondott, hogy életerős, tenni akaró és ambiciózus emberekkel szeretne együttműködni Európában a mostani „brüsszeli buborék helyett”, amely elvesztette a kapcsolatát a valós élettel.

Arról is beszélt, hogy négy olyan problémát lát, amelyet csak egy új európai vezetéssel lehet megoldani:

Európa nem védi meg magát, nem tiszteli a tagállamokat, a jelenlegi európai vezetés nem hallgat az emberekre, az európai gazdasági teljesítmény pedig folyamatosan gyengül.

Kijelentette: egyetért Matteo Salvinivel, hogy új fejezetre van szükség Európában.

Az illiberális demokráciával összefüggő kérdésre azt felelte: a liberálisok szerint aki nem liberális, az nem demokrata. Magyarországon azonban „elegünk lett abból”, hogy egyenlőségjelet tesznek a demokrácia és a liberalizmus közé – közölte, jelezve, hogy a magyar kormány a kereszténydemokrácia elnevezést használja politikájára.

A szolidaritás ügyében megerősítette azt az álláspontját, amely szerint a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell idehozni.

Salvini: olyan Európára van szükség, amely megvédi a határait

Nem az illegális bevándorlók újraelosztására van szükség Európában, hanem olyan Európa kell, amely megvédi a határait a tengeren és a szárazföldön – mondta Matteo Salvini olasz belügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Az olasz politikus a közös sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarországon szabályosan ellenőrzik, hogy ki lép át a határon, az ország gyorsan és hatékonyan hozta létre a határzárat.

Matteo Salvini hangsúlyozta:

május 27-től más lesz a helyzet Európa és az európai népek számára, „másként lesz, mint eddig”.

„Az a célunk, hogy meghatározóak legyünk” Európában, irányítsuk Európa átalakulását, alternatívát kell nyújtani az eddigi európai irányítással szemben – fogalmazott.

Meglátása szerint Európában egy nagy szövetség lesz azok között, akik fontosnak tartják Európa jövőjét.

Ha a baloldal kormányozna, Európában egy iszlám kalifátus jönne létre, de ő nem ezt szeretné örökül hagyni a következő generációknak, ezért mindent megtesz, hogy a kontinens elkerülje ezt „a szomorú véget”

– közölte.

„A jelenlegi Európa tömegsírrá alakította a Földközi-tengert”

Az olasz belügyminiszter kitért rá: egységesen kell fellépni az EU-n kívüli országokkal szemben, amelyek nem tartják tiszteletben a visszafogadási feltételeket, nem veszik tudomásul vállalt kötelezettségeiket.

Közölte: a bevándorlást illetően bebizonyosodott, hogy „a nyitott kikötők politikája” halottakat eredményez, míg az ellenőrzés politikájával jelentősen csökkent a halottak száma. A jelenlegi európai uniós politika kockáztatja a békét – tette hozzá.

Úgy vélte, az integráció akkor lehetséges, ha a migrációt ellenőrzés alatt tartják. A magyar és az olasz politika elismeri a valódi menekültek jogosultságait, azok belépését akadályozza meg, akik nem háború elől menekülnek, hanem a háborút akarják idehozni – jelentette ki. Úgy fogalmazott, az a politika, amely szerint Európában mindenkinek van hely, mindenki jöhet ide, a Földközi-tengert „tömegsírrá alakította át”.

Matteo Salvini köszönetet mondott Orbán Viktornak az olasz La Stampa lapnak adott interjújáért.

Ha az Európai Néppárt olyan látásmódot képviselne, amilyet Orbán Viktor, akkor „szép dolog” lenne a szövetség

– vélekedett.

Azt mondta, pártja május közepén mindenkinek bemutatja „a jövő Európáját”, egy olyan modellt, amely nemcsak a bevándorlásról szól, hanem például az adórendszerről is. Az olasz kormánynak és parlamentnek is meg kell értenie, hogy az adócsökkentés az egyetlen mód, hogy ismét a növekedés útjára lépjenek – magyarázta. Hozzátette: olyan adórendszerre van szükség, amelynek kidolgozásakor a magyar példából is tanulnak, hiszen a magyar gazdaság száguld.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Matteo Salvini olasz belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes kezet fog sajtótájékoztatójukon Budapesten, a Karmelita kolostorban 2019. május 2-án