Újabb fontos gazdasági intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor

Négy vonalon szerveztük meg a védekezést – mondta el a miniszterelnök az Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján, hétfő délelőtt.

Cikkünk frissül!

Orbán Viktor: Négy vonalon szerveztük meg a védekezést

Orbán Viktor a tájékoztatón azt mondta, 12 napja hirdették ki a rendkívül veszélyhelyzetet – tudósít az Origo.

Ennek oka az volt, hogy mivel nincsen, és a közeljövőben nem lesz vakcina a vírusra. Egy olyan helyzet alakult ki, amikor szokásos jogrendben nem lehet intézkedéseket hozni. Négy vonalon szerveztük meg a védekezést: katonai, rendőri, egészségügyi és gazdasági védekezés.

A ténylegesen fertőzöttek száma lényegesen több lehet 167-nél

A vírusnak három szakasza van: mi az egyéni szakaszból átléptünk a csoportos szakaszba, és közeledünk a tömeges szakaszba. A kormányfő elmondta, hogy 167 azonosított fertőzés volt hétfőn reggel, nyilván nagyobb számmal fertőződtek meg, de erről csak becslések lehetnek.

„A becslések túl tág határok között mozognak, a ténylegesen megfertőződtek száma nyilván jóval nagyobb mint a 167 fertőzött szám.”

27 ember számít betegnek a fertőzöttek közül, és 9 ember kórházi intenzív ellátásra szorulnak, ők komoly veszélyben vannak – mondta a kormányfő. A 7 halottról tudni kell, hogy közülük 5-en szív, és és cukorbetegségben szenvedtek, míg ketten daganatos betegek voltak.

Orbán Viktor: Óriási készleteket foglaltunk le Keleten

Orbán Viktor közölte, hogy orvosi maszkból 1,5 millió áll rendelkezésre, és a héten 80 ezer darabra fut fel a termelés. 20 millió gumikesztyű van, 170 ezer védőruha és 2560 lélegeztetőgép áll rendelkezésre. Nyugaton mindenből hiány van, ezért keleten óriási készleteket foglaltunk le – mondta a kormányfő. Több mint 10 repülőgépet vár az ország eszközökkel – tette hozzá.

Ennyi bevethető egészségügyi dolgozó van

65 év alatt 24643 orvost lehet bevetni, míg az egészségügyi dolgozók közül 105 ezer kiképzett szakdolgozó van – ismertette Orbán Viktor.

Minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos és ápoló speciális maszkot kap

A kormányfő elmondta, hogy holnap reggeltől minden intenzív ágy mellett dolgozó orvos és ápoló speciális maszkot kap. A többi kórházi orvos és ápoló sebészi maszkot kap, és minden koronavírus-gyanús beteg sebészi maszkot kap. A védekezés hosszú lesz – tette hozzá.

A teherforgalom továbbra is működik

Csak magyarok léphetnek be az országba, a teherforgalom továbbra is megengedett. Orbán Viktor közölte, a rendőrség lezárta a határokat. A románoktól garanciákat kértünk, hogy olyan ütemben engedjük át őket, ahogyan ők beengedik a magyarokat, ez egy zsilipelés – mondta Orbán Viktor. A kormányfő közölte, hogy egyre több feladata van a rendőröknek.

139 ezer ember tud részt venni a rendfenntartásba

65 év alatti bevethető egyenruhás több mint 70 ezer fő áll rendelkezésre – mondta a kormányfő. Több mint 46 ezer nem fegyveres bevethető ember áll rendelkezésre. Orbán elmondta, több mint 139 ezer ember áll rendelkezésre a rendvédelem terén. A katonaságot illetően azt mondta, hogy ők is készen állnak a segítésre. 23 950 hivatásos katona van, több mint 9 ezer tartalékos, és több mint 10 ezer olyan ember van, aki öt éven belül szerelt le. A katonaság és a rendőrség együttesen 139 ezer főből áll, ők tudják fenntartani a közrendet.

Orbán Viktor újabb nagyon jelentős gazdasági lépéseket jelentett be

Orbán Viktor elmondta, hogy

június 30-ig kapnak adómentességet kkv-k a kata fizetése alól, ez több mint 81 ezer vállalkozás.

A március 1-je előtti kata hátralékra felfüggesztés van.

Mentességet kapnak a hazai médiaszolgáltatók is a közterhek fizetése alól. A kilakoltatásokat és az adóvégrehajtásokat is felfüggesztjük, és végül hatodszor a Gyes és Gyed jogosultságokat meghosszabbítjuk.

A legfontosabb, hogy a magyar embereket munkahelyét megvédjük – mondta Orbán Viktor. Az előttünk álló időszak nehéz lesz, de ezt vállalni kell, mert emberéleteket menthetünk meg.

Orbán Viktor szerint most nincs itt az ideje a széthúzásnak

Most a széthúzás helyett az összefogás ideje jött el, és erre kérte a kormányfő a parlamenti képviselőket is – mondta a kormányfő.

Müller Cecília és Lakatos Tibor tájékoztatója

A tömeges megbetegedés felé tartunk

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy az adatok világosan mutatják, hogy nem egyenes vonalú az emelkedés, hanem hatványozott növekedésnek nézünk elébe a fertőzöttek számát tekintve. Minden arra mutat, hogy a csoportos fertőzések időszakából a tömeges megbetegedések időszaka jöhet – tette hozzá.

Müller Cecília köszönetet mondott az egész magyar társadalomnak

Müller Cecília elmondta, hogy a fertőzés 80 százalékban nagyon enyhe tünetekkel jár, de vannak olyan emberek, akikre a fertőzés sokkal nagyobb kockázatot jelent. Mindezt igazolja az a hét meghalt ember is, akik valamilyen krónikus megbetegedésben szenvedtek. Müller megköszönte az időseknek, hogy meghallgatták a tanácsukat.

„Köszönet a lakosság együttműködéséért.”

Mindennek révén lehet csökkenteni a megbetegedések számát, és egy időben, egyszerre a megbetegedések száma nem lesz extrém nagy.

Így csökkentik az emberi kontaktusok lehetőségét

Müller Cecília elmondta, hogy most is azoktól vesznek mintát, akik gyanúsak koronavírus-fertőzésre. A betegmozgás minimalizálása érdekében a mentők mennek ki egy-egy gyanús beteghez, hogy az emberek ne menjenek orvoshoz. Hamarosan elkészülnek azok a tervek, amik az ellátható betegek számát is biztosítják egy-egy kórházban. Mindenhol zajlik a kapacitások növelése.

A kutatások is folytatódnak

Müller Cecília szólt arról is, hogy mindezek mellett folytatódnak a kutatások a vírussal kapcsolatban.

Nincsen fennakadás a magyar határokon

Lakatos Tibor arról beszélt, hogy egyetlen határátkelőhelyen sincs jelentős fennakadás.

Ennnyi magyar van karanténban külföldön

Lakatos Tibor szólt arról is, hogy a teherforgalomban több helyen van 60 perces várakozás. Európában 188 magyar van karanténban, ebből 187-en Ausztriában. Európán kívül 30-an vannak karanténban.