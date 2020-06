Orbán Viktor: együtt akarunk sikeresek lenni Szlovákiával

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Igor Matovic, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke pénteki budapesti munkamegbeszélésük után tart sajtótájékoztatót.

Cikkünket frissítjük!

Orbán Viktor köszönetet mondott Igor Matovicnak, hogy Magyarországra látogatott. Köszönetet mondott azért is, hogy magyarra is lefordították a szlovák kormányprogramot, és a felvidéki magyaroknak tett kedvező nyilatkozatokat. Megköszönte azt is, hogy sok magyart a szlovákok hoztak haza a járvány alatt, és hogy a határon történő ingázást is lehetővé tette Szlovákia.

Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyarországi szlovák közösség gazdagítja Magyarországot, és közölte: 2010 óta négyszeresére nőtt a szlovák kisebbség költségvetési támogatása. Szólt arról is, hogy a hazai szlovák közösség hamarosan tulajdont is kaphat az iskoláiban. A harmadik legfontosabb kereskedelmi partnerünk Szlovákia – mondta Orbán Viktor. A kormányfő a szlovák beruházások ösztönzését kérte, amelynek érdekében egy 600 milliós eximbankos keretet nyitottak.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a jövőben hat új átkelőt építenek a szlovák-magyar határon, és így 40 átkelő lesz. Szólt arról is, hogy hamarosan átadják az új komáromi hidat, és két helyen összekötik az energetikai rendszert. Háromszoros mértékben bővíteni fogják a gázösszekötő rendszer kapacitását. Mindezek révén közösen járulhatnak hozzá a stabilitáshoz a térségben. Együtt akarunk sikeresek lenni Szlovákiával – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Igor Matovic: értékként tekintünk a magyar közösségre

Igor Matovic arról beszélt, hogy nem szabad tagadni a közös múltunkat, és ezért is találkoztam Trianon évfordulója előtt a magyar közösséggel. A múltat nem mi írtuk, de a jövő a kezünkben van – tette hozzá a szlovák kormányfő. Köszönetet mondott a magyar kormánynak, hogy szlovák állampolgárokat szállított haza a járvány idején. Teljesen természetes, hogy Magyarország érdeklődik a felvidéki magyarok iránt, teljesen egyenjogú polgároknak tekintem őket- fogalmazott.

Igor Matovic elmondta, hogy minden régiót a nemzetiségi arányoktól függetlenül fejleszteni fogjnak. Szólt arról is, hogy értékként tekintenek a szlovákiai magyar közösségre, mivel ők gazdasági kapcsolatteremtők lehetnek, és a visegrádi négyeken belüli együttműködést is erősíthetik.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Igor Matovic szlovák kormányfőt a Karmelita kolostorban 2020. június 12-én