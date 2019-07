Novák Katalin: a sikeres országhoz családbarát munkahelyek kellenek

Egy ország akkor lehet sikeres, ha a munkahelyeken támogatják a családalapítást, a családi életet, és ha ezzel párhuzamosan a család is támogatja a munkában kiteljesedést – mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Családbarát munkahely pályázat csütörtöki díjátadó ünnepségén, amelyet az egyik nyertes, a Közbeszerzési Hatóság székházában tartottak.

Novák Katalin közölte, idén 52 olyan vállalat nyerte el az elismerést, amely fontosnak tartja, hogy dolgozói a családi életben is kiteljesedhessenek. Az idei díjazottak között van az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Nemzeti Bank és az Alkotmányvédelmi Hivatal.

Az államtitkár a családbarát programokat értékelve arra hívta fel a figyelmet, hogy akkor lesznek igazán értékesek, ha „emberi minőség”, családbarát mentalitás, megfelelő munkahelyi légkör is társul hozzájuk.

Egyre több az apáknak szóló program is

Az idén kilencedik alkalommal meghirdetett pályázat nyertesei között vannak cégek, amelyek már nem először vehetik át a díjat, mert évről-évre kitalálnak valami újabb családbarát programot. Örömét fejezte ki, hogy

egyre több apáknak szóló program indul, továbbá azért is, mert több munkahelyen gondolnak a családban élő, beteg, gondozásra szoruló idősekre is.

Ismertetése szerint az idén 77 millió forintos keretösszeggel meghirdetett pályázat nyerteseinek nagy többsége támogatást is kap családbarát programjaik megvalósításához, legfeljebb 5 millió forintot.

Bevezetik a „családbarát hely” védjegyet

Novák Katalin közölte azt is, hogy a tárca bevezeti a „családbarát hely” tanúsító védjegyet. A védjegy birtokosainak vállalniuk kell, hogy teljes tevékenységükben érvényesülnek a családbarát elvek, és ezek meglétét folyamatosan ellenőrzik.

Az államtitkár a kormány munkahelyekhez is kapcsolódó családpolitikai intézkedései közül kiemelte a bölcsődefejlesztési programot is. Emlékeztetett arra, hogy a hagyományos bölcsődék mellett megjelentek a mini- és a családi bölcsődék, továbbá a munkahelyiek is, és utóbbiak finanszírozása jövőre a duplájára emelkedik. Ez azt jelenti, hogy költségvetési szerveknél 700 ezer, míg a forprofit szektorban jövő évtől 350 ezer forint lesz évente a támogatás gyermekenként – mondta.

Annyi bölcsődei férőhely lesz Magyarországon rövidesen, amennyire szükség van, és egyetlen családnak sem jelent majd problémát, hogy bölcsődében helyezze el a gyerekét, ha a szülők dolgoznak, vagy ha valaki a gyermekét egyedül neveli

– mondta Novák Katalin.

A díjazottakról

A rendezvényen kiosztott ismertető szerint a Családbarát munkahely pályázat célja olyan programok támogatása, melyek elősegítik a magánélet és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

Fontos, hogy a cégek felismerjék, ma már versenyképességi tényező, ha egy munkahely családbarát, az ő érdekük is az, hogy segítsék munkavállalóikat családi életük kiteljesedésében, mivel ez hatással van a munkájukra is – írták. A díjat kis-, közép- és nagyvállalatok, valamint költségvetési szervek kategóriában külön ítélik oda.

Idén nagyvállalati kategóriában díjat kapott a Bridgestone Tatabánya Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, a Fastron Hungaria Kft., a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., a BKÜ Budapesti Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint az IBM Hungary ISSC Kft.

Költségvetési szervek kategóriájában mások mellett a váci, a szolnoki, a szentendrei és a nyíregyházi önkormányzat, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal, több megyei rendőr-főkapitányság, bíróságok, kórházak, egyetemek, továbbá büntetés-végrehajtási intézetek vehettek át díjat.