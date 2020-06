Novák Katalin a latin-amerikai országoknak mutatta be a magyar családpolitika eredményeit

Hamarosan megkezdi működését a Political Network for Values nemzetközi szervezet európai regionális irodája Budapesten.

Brazília, Kolumbia, Peru, Chile, Mexikó, Uruguay, Argentína – A családok megerősítésén dolgozó szövetségeseket szerte a világban, köztük Latin-Amerikában is szép számmal találunk – írja Facebook oldalán az államtitkár.

Novák Katalin tavaly szeptember óta tölti be a parlamenti képviselőket tömörítő Political Network for Values nemzetközi szervezet elnöki tisztségét. Ezúttal a latin-amerikai tagságnak számolt be az elmúlt időszak eredményeiről, és a jövőbeli tervekről.

Hamarosan megkezdi működését a szervezet európai regionális irodája Budapesten, amely egy újabb jele a magyar családpolitika nemzetközi elismertségének – írta közösségi oldalán az államtitkár.