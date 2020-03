Nézőpont Intézet: az ellenzéki szavazók is támogatják a kormány intézkedéseit

A magyar kormány koronavírus elleni fellépésével a legveszélyeztetettebb, idős korosztály a legelégedettebb – közölte a Nézőpont Intézet kedden legfrissebb, ezer ember megkérdezésével készített közvélemény-kutatásának eredményét ismertetve.

Az írásos összegzés kiemelte, hogy a kormányellenesek is támogatják a kabinet koronavírus terjedését gátló intézkedéseit.

A napirendkutatásban példa nélküli, hogy egy témáról a magyarok 100 százaléka állítsa, hogy hallott róla, és 85 százaléka azt is, hogy beszélt róla az elmúlt napokban – hívták fel a figyelmet.

Emlékeztettek: a veszélyhelyzet elrendelése óta rendkívüli jogrend van Magyarországon. Az intézkedést széles társadalmi konszenzus övezi:

a magyarok 85 százaléka egyetért a veszélyhelyzet bevezetésével, s csak 9 százaléka gondolja azt, hogy ez inkább rossz döntés volt

– ismertette a Nézőpont Intézet. A további részletekről közölték, hogy

a koronavírus elleni kormányzati intézkedésekkel a válaszadók 70 százaléka elégedett, a legveszélyeztetettebb, 60 év fölötti korcsoportban még ennél is magasabb, 77 százalékos a kormányzati lépések támogatottsága.

Megjegyezték, hogy a magukat kormánykritikusnak mondók 43 százaléka is elégedett a kabinet döntéseivel (49 százalékuk nem).

A magyarok 69 százaléka az intézkedések szigorúságával is elégedett, 22 százaléka viszont a március 12-ig meghozottaknál is szigorúbb lépéseket vár. Ez még a digitális oktatás bevezetését nem tartalmazta. Így az azóta bevezetett további szigorítások mögött feltételezhető, hogy a mértnél is nagyobb támogatás áll – jelezték.

A felmérés szerint a legnagyobb egyetértés az Olaszországból és Délkelet-Ázsiából való beutazás tiltása mögött alakult ki. A magyarok 95 százaléka egyetért ezzel, de az innen hazatérő magyarok automatikus otthoni karanténjának elrendelését is a megkérdezettek 90 százaléka üdvözölte. A legkevésbé az osztálykirándulások betiltását, az államilag támogatott külföldi nyelvtanulás felfüggesztését és az okirat lejárati határidejének meghosszabbítását támogatták a megkérdezettek, de még ebben is a 77 százalék egyetértett.

„Kijelenthető, hogy a veszélyhelyzetben eltűnt a magyarok híres-neves széthúzása”

– állapította meg a Nézőpont.

Belpolitikai hatása is lesz a járványnak

Az intézet szerint biztos, hogy a világjárványnak a belpolitikára is lesz hatása. „Aki nem érti meg, hogy egy vírus elleni háborúban a politikai együttműködésnek és nem a normál állapotban megszokott csatározásnak vagy a másikkal szembeni bizalmatlanságkeltésnek van ideje, könnyen politikai vesztese lehet a történéseknek” – állapították meg.

Kiemelték,

az ellenzéki szavazótábor megosztottsága a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban az ellenzéki vezetők számára figyelmeztető jel.

A pártpreferenciák megoszlása március idusán változatlan január óta. A kormánypárti szövetségre az aktív szavazók 51 százaléka szavazna, a Momentum 13, a DK és a Jobbik 10-10, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 5, az MSZP 4 (a Párbeszéddel együtt 5), az LMP 3, a Mi Hazánk pedig 2 százalékon áll az aktív szavazók körében – tudatták.

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása március 12. és 14. között, 1000 ember telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. Ezerfős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba 3,16 százalék – közölték módszerükről.