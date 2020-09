Nemzetközi közlekedési akcióhoz csatlakozik a magyar rendőr

A rendőrök minden mobiltelefonnal kapcsolatos szabálysértés ügyében eljárnak, nem lesznek engedékenyek, 10 és 50 ezer forintos bírságokra számíthatnak a szabályok ellen vétő autósok.

Figyelem az útra elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) szeptember 14. és 20. között. A magyar rendőrség is csatlakozik az akcióhoz, amelynek keretében főképpen a vezetéskor kézben tartott mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd. Ugyanakkor más, a járművezetők figyelmét elvonó tényezőket sem hagynak majd szó nélkül a rendőrök. A ROADPOL közlekedésbiztonsági napok keretében szeptember 17-én

Magyarország teljes területén koordinált sebesség-ellenőrzést végez a rendőrség, az összes traffipax készülék kint lesz az utakon.

Lengyel János közlekedésbiztonsági igazságügyi szakértő a Magyar Nemzetnek elmondta, bár a magyar közlekedésrendészeti szabályok csak a mobiltelefonálást tiltják, ám minden olyan tevékenység veszélyezteti a közlekedést, amely elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. Vannak országok – ilyen például Franciaország, Svédország –, ahol az autóvezetés közbeni evést, a dohányzást is tiltják a szabályok. A jövő heti akcióban ezekre a koncentrálást zavaró tevékenységekre is felhívják a figyelmet, a megállított járművek vezetőinél pedig alkoholszint-mérést is végeznek majd a magyar rendőrök.

A baleseti statisztikák adatai szerint a kézben tartott mobillal telefonáló sofőrök kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír vagy olvas, a közösségi oldalakon oszt meg vagy keres tartalmat, de olyan sofőrrel is találkoztak már a rendőrök, aki filmet nézett vezetés közben.

A ROADPOL akció keretében minden mobiltelefonnal kapcsolatos szabálysértés ügyében eljárnak, nem lesznek engedékenyek, 10 és 50 ezer forintos bírságokra számíthatnak a szabályok ellen vétő autósok. A rendőrség a bizonyítás érdekében minden esetben videóra is veszi a szabálysértéseket.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a ROADPOL-akció másik sarkalatos pontja

a sebességmérés, hiszen a megengedett sebesség túllépése a másik kiemelt veszélyforrás az Európai Unió útjain.

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek legnagyobb részének hátterében is a gyorshajtás áll, ezért az akcióban mindennap mérés lesz; tíz kilométeren belül akár háromszor is. Az autósok számíthatnak a menet közbeni ellenőrzésre is, amikor a rendőrautó a forgalomban, haladás közben szűri ki a szabálytalankodókat.