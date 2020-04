Németh Zsolt: nem függesztették fel az Országgyűlés működését

Gólt fejelt a Paris SG ellen / 34 perce

Három éve igazolta le a Wolverhampton Wanderers az idén még csak a huszadik életévét betöltő Csóka Dánielt, a ZTE FC saját nevelésű labdarúgóját. Akit egy esztendeig még szerződés köt az angol klubhoz, ahol az U23-as csapat tagja, de közben fél évet kölcsönben eltöltött a dunaszerdahelyi DAC-nál is. Dani most itthon van, sok más labdarúgóhoz hasonlóan ő is egyéni edzéseket végez.