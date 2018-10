Nagy szükség van az idősek tapasztalatára és bölcsességére a Ficsak szerint

Minden nemzedéknek nagy szüksége van az idősek tapasztalatára és bölcsességére, amely alapján a tisztelet is kijár nekik – hangsúlyozták a felszólalók a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) konferenciáján, amelyet az idősek világnapja alkalmából rendeztek kedden Budapesten.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára a Kortalanul című konferencián arról beszélt, hogy a 2010 előtti politika a társadalmi korosztályokat egymás ellen fordította, mert úgy vélekedtek, hogy nem lehet a kormányzás nyertese minden társadalmi csoport. 2010 óta a jelenlegi kormány azon dolgozik, hogy megszüntesse ezt a gyakorlatot, és egymás segítésére ösztönzi a generációkat – emelte ki.

Azt mondta, mindenki maga döntheti el, hogyan szeretné megélni az időskorát, a kormány pedig szeretné megteremteni annak lehetőségét, hogy mindenki megtalálhassa a számítását. Ezért igyekeznek megőrizni a nyugdíjak reálértékét, nyugdíjprémiumot fizetnek, lehetőséget adnak a nőknek a korkedvezményes nyugdíjba vonulásra, megteremtik a nyugdíj melletti munka lehetőségét a nyugdíjas szövetkezetekkel – sorolta az intézkedéseket. Megjegyezte, az idősek tisztelete azért is fontos, mert nemzetközi kutatások szerint közvetlen összefüggés van a tisztelet és a hosszú, egészséges élet között.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos azt hangoztatta, hogy szükség van az idősek tudására, tapasztalatára, véleményére, bölcsességére és lényeglátására minden magyar nemzedéknek, különösen a fiatal családosoknak. Régen kijárt a tisztelet az időseknek, ma ez kevésbé érvényesül, a „mai világ, a nyugati civilizáció” felszámolja nemcsak a hit és a szellemiség, hanem a tisztelet kultúráját is. Pedig a közösségek igazi erejét mindig a szellemiségük, a hitük adja – fogalmazott a kormánybiztos.

Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára azt mondta, a kormányzatnak és az idősügyben dolgozó szervezeteknek segíteniük kell megtartani és táplálni az idősekben a lelki erőt, az idősügyben és a szociálpolitikában pedig a lehetőséget kell látniuk és nem valaminek a hiányát. Úgy vélekedett, nagy szükség van az idősekre, akik bölcsessége nélkül minden generáció sokkal szegényebb lenne, ezért azt kérte a jelenlévőktől, hogy tudásukat, élettapasztalatukat adják tovább a gyerekeknek, az unokáknak.

Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke azt hangoztatta, hogy az idősebb korosztálynak fontos szerepe van a családpolitika és a népesedéspolitika alakulásban, és nagy hatással lehetnek saját gyerekeik gyerekvállalási döntésére is. Az időseknek a munka világában is meghatározó a tapasztalatuk, amit egyre több munkahelyen felismernek, és lehetőséget adnak arra, hogy ők tanítsák be az új kollégákat. A kormány is támogatja a generációs együttműködést, az Erzsébet-program keretében például a nagyszülők együtt nyaralhatnak az unokáikkal – tette hozzá.

Beneda Attila, az Emmi család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy 2010-ben a kormány két pillérre – a munkára és a családra – kezdte újraépíteni a társadalmat. A Nők40 programnak köszönhetően – amely lehetővé teszi a nők 40 éves munkaviszony utáni, nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjba vonulását – az idősebb családtagok segíteni tudnak az unokák nevelésében, és aktív részesei lehetnek a háromgenerációs családok újjáépítésének. Kitért arra is, a születéskor várható élettartam kitolódott, és reméli, ezt az adatot az egészségben eltöltött évek száma is követi.

Járóka Lívia fideszes európai parlamenti képviselő videóüzenetében azt mondta, az idősek tudásának és tapasztalatának átadása nélkülözhetetlen az ifjabb nemzedék számára, ezért nagy szükség van a generációk közötti párbeszédre.

Király Nóra, a Ficsak alapítója azt hangsúlyozta, a nemzet idősödő tagjait tisztelni kell, mert e nélkül nincs megértés, összhang, és nehezebb elérni a kitűzött célokat.

A konferencián felszólalt még Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió elnöke, Léder László pszichológus, az Apa Akadémia alapítója, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, az Idősek Tanácsának tagja és Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány elnöke.

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává.