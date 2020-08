Nagy baj van a bringásokkal!

Minden tizedik balesetet a kerékpárosok okozzák.

Megdöbbentő, de az utakon legnagyobb számban közlekedő személyautó vezetők után már a kerékpárosok okozzák a legtöbb balesetet! A balesetek 10-12 százalékát okozzák! – figyelmeztet a Kreszváltozás, a rendőrség Országos Balesetmegelőzési Bizottság hivatalos honlapja – írja a Magyar Nemzet.

A rendőrség tapasztalatai alapján sötét képet fest elénk. Azt írják:

Mintha a bringán ülve megszűnne minden szabály: látjuk ezt főképp Budapest útjain.

Bringások hajtanak a járdán, tekernek át a zebrán, átsurrannak a kereszteződéseken a tilos jelzés ellenére, szabálytalanul kanyarodnak, nem adnak elsőbbséget, gondolván úgy is elférnek, áthúznak a gyalogosok között. És a rossz példa mindig újabb követőket szül, tényleg tisztelet azoknak a fővárosi kerékpárosoknak akik betartják a KRESZ előírásait.

Törvénytisztelő polgárok számára érthetetlen, hogy a rendőrségnek nyomatékosan fel kell hívni a kerékpárosok figyelmét a szabályok betartására.

Be kell tartani a szabályokat, mert a kerékpár jármű, a rajta ülő kerékpáros a járművezető.

A forgalomban, az utakon a kerékpárosra is kötelezően érvényes a KRESZ, annak a szabályrendszerét be kell tartania. A tilos jelzés rá is vonatkozik, a járdán, ahogy egy autó, úgy egy kerékpáros sem haladhat (kivéve a gyerekek), és a gyalogátkelőhelyen sem tekerhet át bringás, mint ahogy robogós sem használhatja és még teherautót sem igen láttunk zebrán közlekedni.

Ezért a rendőrség döntött, és hogy jogkövető magatartásra bírja a szabálytalankodó kerékpárosokat a Pofátlan(TAN)ító civil jellegű rendőrautókat olyan bevetésre küldte, amelyen a cél a kifejezetten a szabálytalanul közlekedő bringások kiszűrése volt. Egyik sem úszta meg szankció nélkül.

A rendőrség első lépésben kéri a kerékpárosokat, tartsák be a KRESZ rájuk vonatkozó szabályait! Úgy várhatják el a többi közlekedőtől, autósoktól, teherautóvezetőktől, gyalogosoktól, hogy velük szemben is előzékenyen, figyelemmel viselkedjenek. A közlekedés működése többek között a kölcsönösségen is alapul és a bizalmi elv az alapja: tehát feltételezzük a közutakon, hogy a többi közlekedő is betartja a szabályokat! Mindenki, a kerékpáros is!

Kérdés persze, hogy milyen foganatja lesz a figyelemfelhívásnak, a hatóság kérésének, ha közben a főváros útjai önös politikai érdekekből felfestett kerékpárutaknak köszönhetően gyakorlatilag folyamatosan bedugulnak.