MSZP: a kormánynak nincs igazi nőpolitikája

A párt szerint még ma is küzdeni kell a nők esélyegyenlőségéért és vitatható a kormány családpolitikája.

A Nők a politikában című tanácskozáson Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, frakcióvezetője azt mondta, Magyarországon ma olyan hatalom van, amely rombolja a társadalom közös értékeit. A mostani hatalom azt gondolja a nőkről, hogy a konyhában van a helyük, meg igen gyakran a szülőszobában és nincs rájuk szükség a közéletben – tette hozzá.

Az MSZP küzd ez ellen, természetesnek gondolja a nők társadalmi szerepvállalását – mondta.

A pártelnök szerint nemcsak a női egyenjogúságért és az egyenlő bérekért kell küzdeni, hanem a magyar jogállamért, a munkavállalók jogaiért, az elesettekért is. „Mi, szocialisták nem még több gazdag embert akarunk, hanem sokkal kevesebb szegény embert” – fogalmazott.

Tóth Bertalan közölte, elfogadják a Magyarországon működő multicégek tevékenységét, de az MSZP nem a multik, hanem a náluk dolgozó munkavállalók oldalán áll, ezért is tartja felháborítónak a „rabszolgatörvényt”, a munka törvénykönyvének túlórával kapcsolatos módosítását.

A javaslat arról szól, hogy teljes mértékben kiszolgáltatják a magyar munkásembereket a munkaadóknak – mondta. Ráadásul – folytatta – egy új módosító javaslat szerint a folyamatból kiiktatják a szakszervezeteket is, elegendő lesz az üzemi tanáccsal megállapodnia a munkavállalónak.

Az ellenzéki politikus jelezte, támogatják a szakszervezetek minden lépését, így a szombati demonstrációjukat is.

Gurmai Zita, az MSZP országgyűlési képviselője, az Európai Szocialisták Pártja nőszervezetének (PES Women) elnöke szerint ma a kormányzatnak nincsen igazi nőpolitikája, van ugyan családpolitikája, de azok nem léteznek számára, akiket nem tud a családpolitika keretei közé beszuszakolni.

A politikus, az Európai Progresszív Tanulmányok Központjának (FEPS) alelnöke közölte, nők százezrei élnek kényszerből egyedül, vagy nevelnek egyedül gyermeket. A gyermekvállalás elősegítése ott kezdődik, hogy minden magyar gyermeknek örülünk, minden magyar szülőt támogatunk, minden magyar családot elismerünk – közölte.

Hozzátette: ismételten javaslatot tettek a családi pótlék emelésére, mert a szülők keresete nem lehet a gyermektámogatás mértékének fokmérője.

Gurmai Zita szerint Magyarországon jobban élni például úgy lehetne, ha nem emelnék fel a túlórakeretet. „Ez például egy elég egyszerű módja annak, hogy a gyermekeknek legyen anyjuk és apjuk is, kedves Novák Katalin” – fogalmazott.

Azok mellett a nők és családok mellett vannak, akiknek, amelyeknek a hangját nem hallják, vagy akik úgy hiszik, hogy a kormánynak „nem dolga bugyikban, hálószobákban és a családok magánéletében turkálni” – hangoztatta.

Baja Ferenc, a Táncsics Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy a Fidesz és a Jobbik sem elkötelezettje az esélyegyenlőségnek és a női egyenjogúságnak. Az MSZP-re ellenzéki pártként kemény harc vár, amikor ezekért a célokért küzd tovább – tette hozzá.

Agnes Hubert, a Gender Five Plus elnöke azon véleményét hangoztatta, hogy amíg nem lesz több nő a politikában, addig nem mozdul előre az esélyegyenlőség, ezért is rendkívül fontos a jövő évi európai parlamenti választás. Szólt arról is, hogy Magyarországon az egyik legalacsonyabb a nők parlamenti aránya, tíz százalék alatt van, hasonlóan Törökországhoz. Az általa vezetett szervezetről azt mondta, egy feminista kutatói közösségről van szó, amelynek célja a képviseleti demokrácia előmozdítása.

A konferenciát magyar nők választójogának századik évfordulója alkalmából a Táncsics Alapítvány mellett az Európai Progresszív Tanulmányok Központja, a Jean Jaures Alapítvány és a Gender Five Plus szervezte.

