Modernebbek a honvédség új helikopterei

A most vásárolt, 16 honvédségi helikopter jobb, fejlettebb, modernebb a meglévőknél – mondta Szénási Jenő, a Honvédelmi Minisztérium (HM) osztályvezetője az M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.

Ezek a helikopterek kiválthatják a Mi-8-as és Mi-17-es típusokat. A Mi-17-esek a nagyjavítás után még nyolc évig repülhetnek.

Az új gépek óránként akár 320 kilométeres sebességgel is képesek repülni; alaphelyzetben 900 kilométert, póttartállyal pedig 1200 kilométert is megtehetnek, valamint éjjellátó rendszerrel is rendelkeznek.