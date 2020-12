Megszavazták: az anya nő, az apa férfi

Európában is egyedülálló módon védi Magyarország alaptörvénye a családokat és a gyerekeket. A ma elfogadott törvénymódosítás garantálja minden gyerek számára a Magyarország keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést, és garantálja a gyerek születési nemének megfelelő háborítatlan fejlődést is.

Megszavaztuk: az anya nő, az apa férfi – közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

Elfogadta az Országgyűlés a családvédelmi alaptörvény-módosítást. 134 képviselő szavazott igennel, 45 nemmel, 5-en pedig tartózkodtak. A módosítás értelmében Magyarország lesz az első ország az unióban, ahol alaptörvényi szinten mondják ki, hogy mi nevezhető pontosan családnak, és biztosítják a gyerekek háborítatlan fejlődését – írja az Origo.

Mindezek mellett biztosítva lesz a gyerekek egészséges családhoz való joga is – teszik hozzá.

Olyan világban élünk ugyanakkor, hogy még a legalapvetőbb dolgokat is érdemes tisztázni. Ezért kell most az Alaptörvényt módosítani, és rögzíteni, hogy az anya nő, az apa férfi. Idáig jutottunk. A Fidesz-KDNP mindig is kiállt amellett, hogy a családok és a gyermekek az elsők, ennek egyértelműsítése, az ő védelmük pedig megérdemli a legmagasabb szintű jogi garanciát – erről Hollik István beszélt korábban a Mandinernek, idézték fel.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint továbbá az is fontos, hogy garantálják a gyermekek születési nemének megfelelő, háborítatlan fejlődését.

A tények és a valóság sosem zavarta a világszerte egyre erősebb genderlobbit.

Megpróbálják elhomályosítani a család és a nemek határait. Hát mi most világossá tettük, mondta Hollik.

„Talán evidenciaként hangzik, de olyan időket élünk, hogy nem árt ezt nyíltan, alaptörvényi szinten is kimondani és egyértelművé tenni, hogy mit jelent a házasság, mit jelent a család” – ezt már az igazságügyi miniszter mondta, számol be a portál.

Varga Judit szerint a módosítás biztosítja minden gyerek számára Magyarország keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelését, és garantálja a gyermek születési nemének megfelelő háborítatlan fejlődését.