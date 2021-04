Mégsem akar vallomást tenni a George Floyd-ügy fontos tanúja

Március elején kezdődött el a BLM-mozgalom „ikonja”, George Floyd meggyilkolásával vádolt rendőr, Derek Chauvin tárgyalása.

− számolt be róla a V4NA Hírügynökség.

Ő az a személy is, akivel együtt érkezett George Floyd abba az üzletbe, ahol hamis bankjeggyel próbált fizetni, és amely eset a rendőri intézkedéshez vezetett.

Key witness in George Floyd trial who was in the car with him refuses to testify: Morries Lester Hall had outstanding warrants for his arrest on felony possession of a firearm, felony domestic assault and felony drug possession. Daily Mail Online https://t.co/9KXXGjJZYy

— TheCyberChick (@warriors_mom) April 1, 2021