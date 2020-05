Magyarországnak több érdeke fűződik a Nyugat-Balkán gyors fejlődéséhez (videó)

Magyarországnak biztonsági, politikai, gazdasági érdeke fűződik a Nyugat-Balkán gyors fejlődéséhez, hiszen Magyarország a térség szomszédságában él, az ottani országok fontos kereskedelmi partnerei Budapestnek, valamint a magyar tőkebefektetések kedvelt célpontjai, és a térség a migrációs veszélynek kitett útvonalon fekszik – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Podgoricában, Srdjan Darmanovic montenegrói külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: Magyarországnak az az érdeke, hogy a Nyugat-Balkán gyorsan fejlődjön, és országai minél gyorsabban csatlakozhassanak az Európai Unióhoz, ezért Budapest minden támogatást megad a horvát soros uniós elnökségnek ahhoz, hogy még június előtt megnyissa Montenegróval az utolsó, még meg nem nyitott csatlakozási fejezetet, és lezárja azt a hat fejezetet, amelynek lezárására a montenegrói fél készen áll.

Magyarország úgy gondolja, hogy a bővítési politika az Európai Unió egyik legfontosabb politikája.

„Meg vagyunk arról győződve, hogy a világjárványt követően sem a világgazdaságban, sem a világpolitikában semmi nem lesz már ugyanolyan, mint volt korábban.

Ezért az Európai Uniónak is egy új versenyben kell helytállnia, és meg vagyunk győződve arról, hogy az Európai Uniónak az új világrendben elfoglalt pozíciója és ereje szoros összefüggésben lesz a bővítés sikerével” – közölte a tárcavezető. Hozzáfűzte: minél nagyobb lesz az Európai Unió, annál fontosabb szerepet tud játszani az új világpolitikai rendben.

„Ehhez pedig arra van szükség, hogy a Nyugat-Balkánt ne elveszítse az Európai Unió, hanem integrálni tudja”

– szögezte le Szijjártó Péter.

A nyugat-balkáni országok jövőbeni gazdasági fejlődése nagymértékben tudja segíteni a magyar gazdaság újraindításának sikerét is – húzta alá a miniszter. Úgy folytatta: Montenegró és Magyarország ugyan nem szomszédos ország, ám gazdaságuk szorosan összefonódik, tavaly például több mint 100 millió eurós kereskedelmi forgalmat valósítottak meg. Rendkívül jelentős magyar gyógyszeripari export célpontja Montenegró, a magyar alumíniumimport egy jelentős része Montenegróból érkezik, és Magyarország legnagyobb bankja, az OTP a legnagyobb bank Montenegróban is, az OTP montenegrói leányvállalata az állam és a gazdaság legnagyobb hitelezője – részletezte a tárcavezető.

„Előállt az a helyzet, hogy a magyar gazdaság újraindításában fontos szerepet játszó magyar bank fontos szerepet játszik a montenegrói gazdaság újraindításában is”

– tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter nagyrabecsülésének adott hangot, amiért Montenegró az utóbbi időszakban több nehéz helyzetben is helytállt, például az illegális migrációval szembeni védekezésben. Felhívta a figyelmet arra, hogy haderőt is bevetett a határ védelmére, amit Magyarország nagyra becsül, hiszen az illegális migrációt továbbra is nagyon komoly veszélynek látja, amivel szemben a jövőben is fel kell lépni. Ezen felül Montenegró példásan helytállt a világjárvány elleni küzdelemben is, és ebben Magyarország segíteni kíván, ezért kedden ötvenezer maszkot és 2500 védőruhát adott az Adria-parti országnak.

Srdjan Darmanovic montenegrói külügyminiszter megköszönte a Magyarországtól kapott segítséget.

A járvány komoly változásokat okozott a gazdaságban, de bizonyította, hogy az együttműködés és egymás segítése minden fél számára előrelépést hozhat – hangsúlyozta. Megköszönte azt is, hogy Magyarország mindig is támogatta Montenegró európai uniós és NATO-integrációját. Kiemelte, arra lehet számítani, hogy a nyári szezonban Montenegró már koronavírus-mentes övezet lesz, és várja a magyar turistákat is.

Szijjártó Péter kedden Podgoricában Milo Djukanovic államfővel is találkozott.

Borítókép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) adományt ad át Srdjan Darmanovic montenegrói külügyminiszternek a podgoricai nemzetközi repülőtéren 2020. május 12-én.