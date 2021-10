Indul a Békemenet – kövesse nálunk élőben! (videó)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából megrendezett központi rendezvénysorozaton Orbán Viktor miniszterelnök szombaton délután fél 4-kor, a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út találkozásánál mond ünnepi beszédet, ahová a Műegyetemtől induló Békemenet útvonala is vezet. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Békemenet résztvevőitől azt kérte, ne üljenek fel a baloldali provokációnak.

Ezt ne hagyja ki! Október 23-i sétatörténelem Bagi Ivánnal (videó)

Itt élőben követheti a Békemenetet:

12:39 – Óriási hullámokban érkezik a tömeg a Békemenet kiindulópontjához, a Műegyetem elé. A résztvevők zászlókkal, településjelző táblákkal, jó hangulatban sétálnak az indulás helyszínére, többen útközben is lobogókat, sálakat, kitűzőket vásárolnak.

Egy idősebb férfi és felesége lapunknak nyilatkozva elmondta, Tiszaroffról érkeztek a Békemenetre, családi hagyományként vesznek részt a Békemeneten. Mint közölték, 156 kilométert utaztak, hogy részt vegyenek a meneten, reménykednek annak eredményességében, az ellentüntetéseket pedig a nemzet szégyenének nevezték.

Vidékről is sokan érkeznek

A 15 évvel ezelőtti rendőri erőszak áldozataira és az ’56-os hősökre is emlékeznek a békemenet résztvevői. Az október 23-i rendezvényre vidékről is rendkívül sokan érkeznek. A legtöbben azért vesznek részt a békés demonstráción, hogy a hazai ellenzéknek és Brüsszelnek is megmutassák:

támogatják Magyarország jelenlegi kormányát.

Székelyföldi magyarok százai érkeznek

Erdély több településéről érkeznek megemlékezők a békemenetre. A folyamatosan romló romániai járványhelyzet miatt a beutazás védettségi igazolványhoz kötött. Az autóbusszal utazó csoportok esetében pedig több indulási ponton is gyorstesztet végeznek az indulókon. A beutazó magyarok között többen is vannak, akik az összes eddigi békemeneten részt vettek. Makfalva polgármestere elmondta: nagyon fontos, hogy jelenlétükkel is megmutassák: a székelység kiáll a magyar kormány mellett – közölte az esemény beharangozójában a HírTV.

Kárpátalja is képviselteti magát

Az eddigi békemenetekre rendszeresen utaztak Kárpátaljáról is, akik külhoni magyarokként fontosnak tartották, hogy kiálljanak Magyarország nemzeti kormánya mellett. Nincs ez máshogy idén sem. Csapon, a kis kárpátaljai határvárosban már hajnali négy órakor félszázan várták a busz indulását. A csoport az ungvári járás magyarlakta településeit fogja képviselni a békemeneten.

A Civil Összefogás Fórum által szervezett Békemenet résztvevői 13 órától gyülekeznek a Műegyetem előtt, ahonnan a tizenöt évvel ezelőtti gyurcsányi terror útvonalán vonulnak a résztvevők a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződéséhez. Az ott felállított színpadon délután 15.30-kor folytatódik a megemlékezés, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

Már tegnap elkezdődtek a programok

A budapesti programok október 22-én, 14 órakor kezdődtek az ötvenhatos műegyetemi emlékműnél, majd az ünnepség után 16 órakor indult el a hagyományos fáklyás menet a Bem József térre, ahol 17 órakor megtartották a megemlékezést – írta meg a Magyar Nemzet.

Szombaton, október 23-án a hagyományoknak megfelelően reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek a programok zászlófelvonással. Az Országházban 10 és 16 óra között tekinthető meg a Szent Korona.

A baloldal provokációra készül

Az egyesült baloldal programot szervez, délután négy órakor közös ünnepi megemlékezést tartanak a Hősök terénél. Dobrev Klára mellett felszólal Márki-Zay Péter is, aki az előválasztás utáni, múlt vasárnapi beszédében a békemenet résztvevőivel szemben nyílt provokációra szólította fel híveit. „Már most kérem azt, hogy akik a jövő hétre bejelentett békemenet útvonalán laknak, azok már most jelentkezzenek, függesszenek ki molinókat” – mondta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

Bencsik András, a Békemenet egyik „arca” és szervezője azt mondta, hogy a rendezvényt ismét a szeretet és a féltés jegyében tartják, ugyanis ma ismét „a gonosszal kell megmérkőzni” annak érdekében, hogy

soha ne ismétlődhessen meg, ami 2006-ban történt, hogy egy kormány a népére támad.

A szervező, aki hungarikumnak nevezte a Békemenetet, úgy fogalmazott, hogy az útvonalon „szembe fordulunk azzal a sötét fenyegetéssel, amit a Gyurcsány-kormány 15 évvel ezelőtt képviselt (…) egyszer és mindenkorra azt a szörnyűséget el akarjuk törölni”.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón közölte: mindenkit óva int attól, hogy bármilyen provokációnak felüljön.

„Mivel nem baloldali kormány van hatalmon, ezért szemkilövetés, ártatlan emberek megveretése, csonttörés és egyebek nem várhatók”

– jegyezte meg a tárcavezető. Közölte azt is: aki rendelkezik oltással, főleg aki hárommal is, az nagyobb kockázat nélkül lehet jelen az október 23-i rendezvények valamelyikén. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a koronavírus elleni védekezésben a legfontosabb az oltás, bárki hordhat maszkot, de a kormány egyelőre nem hozott ilyen kötelező döntést.