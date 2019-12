Lövöldözés volt egy texasi templomban

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihent kéz, mely értünk dolgozott. Lelkünkben élni fogsz míg szívünk dobog, De te számunkra nem leszel halott, Élni fogsz, mint a csillagok..." Fájó szívvel tudatjuk, hogy KULCSÁR DÁVIDNÉ szül. Pécsek Gabriella szerető szíve 78 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. január 3-án, pénteken 15 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Gyászmise aznap 7 óra 30 perckor a felső templomban. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÉSZÁROS TIBOR a sütőipar nyugdíjasa életének 81. évében örökre megpihent. Temetése 2020. január 3-án, pénteken 14 órakor lesz a nagykanizsai köztemetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésen részt vesznek utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

"Küzdöttél, erőd elfogyott. Itt nyugszik elfáradt tested, Istennél pihenjen lelked." Fájdalommal tudatjuk, hogy KARDOS JENŐNÉ szül. Németh Jolán életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. január 2-án, csütörtökön 12 órakor lesz a zalaegerszegi új temetőben. Gyászoló lánya és veje

"Küzdöttem értetek szívvel és erővel, de mint a büszke fák, végül ledőltem. Most szívemből kérem tőletek, Szeressétek egymást, mert én már nem leszek..." Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drgága férjem, édesapánk, nagyapánk CSALLÓ IMRE LÁSZLÓ életének 72. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. december 31-én 9 órakor lesz a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Istenem szeresd és öleld át helyettünk, Hisz Te tudod, mennyire szerettük!" Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk ÖZV. GÉRI GÉZÁNÉ szül. Lakatos Jolán halálának első évfordulóján. Drága lelkéért a szentmise 2020. január 4-én 17 órakor lesz a zalaszentgróti templomban. Drága szerettei

"Addig voltam boldog, míg volt aki szeretett, Aki a bajban is megfogja kezemet. S hogy milyen fontos is volt ő nekem, Csak most érzem igazán, hogy már nincs többé velem." Fájó szívvel emlékezem szeretett férjem SZABÓ ISTVÁN halálának 3. évfordulóján. Szerető felesége

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk UZONI GYÖRGYNÉ szül. Pintyőke Erzsébet halálának 3. évfordulóján. Szerető családja

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HÉDER BALÁZSNÉ szül. Méhes Magdolna életének 85. évében elhunyt. Temetése 2019. december 30-án, hétfőn a 15 órakor kezdődő szentmise után lesz az újudvari temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. RÉP JÓZSEFNÉ szül. Gyenese Ilona életének 85. évében elhunyt. Temetése 2019. december 30-án, hétfőn a 14 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz a türjei temetőben. A gyászoló család

"Csak az idő múlik, feledni nem lehet, hogy fiatalon tört ketté életed. Ma 10 éve, hogy te már a mennyből vigyázol ránk. Téged soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, Rád örökké emlékezünk!" Fájó szívvel emlékezünk BARABÁS PÉTER halálának 10. évfordulóján. Szerető családja

"A szívünkben mindig ott élsz, a lelkünk része vagy. Szomorú a távolság, de nem felejt a gondolat." Szeretettel emlékezünk SZÁNTÓ TIBOR halálának 9. évfordulóján. Szerettei

"Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, Örök álmát őrizze béke és nyugalom." Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy BÖCSEICS JÁNOS életének 80. évében örökre megpihent. Temetése 2019. december 28-án, szombaton a 12.15-kor kezdődő gyászmise után 13 órakor lesz a surdi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család

"Ő már eltalált haza, hol nincs már több töprengés, kesergés, Ahol minden örökké egy és igaz." Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÓSZ JÓZSEF szívünkben és emlékeinkben él tovább. Búcsúzunk tőle 2019. december 30-án 10.30-kor a zalaegerszegi Göcseji úti temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló szerettei

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DÁNYI JÓZSEFNÉ szül. Tánczos Ilona a Zala Volán nyugdíjasa méltósággal viselt, hosszantartó betegségben, életének 81. évében örökre megpihent. Temetése 2019. december 30-án, hétfőn 11 órakor lesz a lenti temetőben, 10 órakor gyászmise a lenti Szent Mihály templomban. Köszönjük a lenti Kolping Gondozási Központ dolgozóinak odaadó, áldozatos munkáját. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útján búcsúznak tőle. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

"Nem vagy! - Nem vagy?! Nem hiszem el sosem: fájsz, kedves, fájsz, fájsz rettenetesen!" Leírhatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, gyermekeinket rajongásig szerető édesapa, szeretett apósunk, a mi nagypapánk, sógorunk, nagybátyánk GERLINGER IMRE életének 89. évében életútjának végéhez érkezett. Engesztelő gyászmise a Szent Imre templomban december 30-án, hétfőn 13 órakor lesz. Örök nyughelyére 14 órakor kísérjük a nagykanizsai köztemetőben. Legyen nyugalma csendes, emléke áldott. Gyászolják: szerető felesége, fiai, menyei, drága unokái, a kanizsai és eszteregnyei rokonsága és barátai

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HÉDER ZOLTÁNNÉ szül. Hörcsög Erzsébet 2019. december 15-én, 79 éves korában örökre itt hagyott bennünket. Szeretett halottunktól december 30-án, hétfőn 13.30-kor veszünk végső búcsút a pózvai temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

"A küzdelemnek vége, erőm elfogyott. Nézzetek fel az égre, valahol ott vagyok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PÁLFI JÁNOS nyugdíjas tanár életének 87. évében csendesen megpihent. 2019. december 23-án (hétfőn) 14 órakor a rezi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Előtte 13.30-kor gyászmise. A gyászoló család

"Elmentél tőlünk, de szívünkben itt maradsz, El soha nem feledünk, örökké velünk maradsz." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk HORVÁTH ZOLTÁN halálának 1. évfordulóján. Szerető családja

"Ami neked csend és nyugalom, Az nekünk örök fájdalom." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk KORPICS LÁSZLÓ halálának 2. évfordulóján. Felesége, gyermekei, unokái

"Előttünk az arcod, szívünkben emléked, amíg élünk nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk PETHŐ JÓZSEF halálának 7. évfordulóján. Szerető családja.