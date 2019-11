Három helyen is lövöldözés kísérte a Halloweent Amerikában

A lövöldözés az Oaklandtől keletre található, mintegy 20 ezer lakosú Orinda városában történt egy olyan ünnepségen, amelyen több mint százan vettel részt – közölte az East Bay Times című napilappal David Cook rendőrfőnök. Elmondása szerint a rendőrség helyi idő szerint körülbelül csütörtök este háromnegyed 11-kor kaptak hívást az incidensről, és a helyszínre érkezve négy holttestet találtak. Az áldozatokról egyelőre nincsenek információk, a rendőrség vizsgálja a lövöldözés okait.

Az AP amerikai hírügynökség megjegyzi, hogy a helyszín, ahol az ünnepséget tartották, egy jómódú környéken található. Az egyik helyi lakos, Chris Gade elmondta, hogy először lövéseket hallott, majd embereket látott sikítva elmenekülni a helyszínről.

A KGO-TV által közzétett videofelvételen azt lehetett látni, amint embereket tesznek be mentőautóba, miközben mások elbicegtek a helyszínről.

#BREAKING: Reports of 4 dead, multiple injured in masss hooting at a Halloween party in #Orinda, #California. pic.twitter.com/8sFf3b5jMZ

— News flash (@BRNewsFlash) November 1, 2019